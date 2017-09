Nur auf Umwegen zu Wagner Die Sperrung der ersten Etappe des Malerwegs im Liebethaler Grund bleibt bestehen. Eine wichtige Entscheidung steht aus.

Von der Lochmühle ließ Investor Hermann Häse bereits das einsturzgefährdete Dach abreißen. Vom Hang rechts droht aber Gefahr von herunterrollenden Steinen. © Norbert Millauer

Wanderer müssen im Liebethaler Grund weiterhin eine Umleitung in Kauf nehmen. Die erste Etappe des Malerwegs ist und bleibt an dieser Stelle auf unbestimmte Zeit gesperrt. Damit bleibt auch der Zugang zum Richard-Wagner-Denkmal von der Lochmühle aus gekappt. Die Gemeinde Lohmen hatte die Vollsperrung des Malerwegs an dieser Stelle zunächst nur von Mitte Juli bis vergangene Woche veranlasst. Weil die Gefahr von Steinschlägen oberhalb der Lochmühle noch nicht gebannt werden konnte, bleibt sie weiterhin bestehen. Wie lange, das liegt nicht in den Händen des Rathauses. Sondern bei der Landesdirektion Sachsen, sagt Lohmens Bürgermeister Jörg Mildner (CDU). Die muss entscheiden, ob Trockenmauern oberhalb der Lochmühle abgerissen werden dürfen. „Die Entscheidung hätte schon vor zwei Wochen gefällt werden sollen“, sagt der Bürgermeister und ist verärgert, dass sich das Verfahren so lange hinzieht. „Eine unbefriedigende Situation.“ Vom Sprecher der Landesdirektion, Ingolf Ulrich, heißt es dazu nur: „Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen.“ Es bestehe noch Überarbeitungsbedarf bei den eingereichten Gutachten.

Schon schwere Brocken abgestürzt

Diese hat Lochmühle-Investor Hermann Häse der Behörde überreicht. Er war es auch, der die maroden Trockenmauern abreißen wollte, weil er glaubt, dass von ihnen eine akute Gefahr ausgeht. Die Triebkraft der Baumwurzeln, die Windlast auf den Bäumen und nicht zuletzt der Frost hätten den Verbund der Steinquader unwirksam gemacht, habe ihm auch ein Planungsbüro für Geotechnik nach einer Untersuchung bestätigt. Häse berichtet von Steinschlägen, bei denen schwere Brocken zu Tal stürzten. Aufgehalten wurden sie nur durch eine Barriere, die Häse selbst errichtet hatte, um Wanderer entlang des Malerwegs zu schützen. Mit dem Abriss wollte er die Gefahr für Wanderer auf dem Malerweg eindämmen. Und nicht zuletzt auch für seine künftigen Gäste. Häse will die Lochmühle sanieren und auf dem Hang ein 4-Sterne-Hotel errichten.

Die Mauern stehen zwar auf seinem Grundstück. Trotzdem stoppte die Landesdirektion den Abriss im Juli dieses Jahres. Denn die einhundert Jahre alten Mauern dienen als Lebensraum für Eidechsen, Spinnen und Käfer – ein geschütztes Biotop im Nationalpark Sächsische Schweiz, das man nicht einfach so entfernen dürfe. Mitarbeiter der Landesdirektion, der Nationalparkverwaltung, des Landratsamts, der Gemeinde Lohmen und ein Geologe des Landesamtes für Umwelt beurteilten bereits die Situation vor Ort.

Ob Sicherung der Mauern oder Abriss – die Gemeinde Lohmen will kein Risiko eingehen und will den Malerweg an dieser Stelle so lange gesperrt lassen, bis die Gefahr von Steinschlägen gebannt ist. Von Liebethal aus müssen Wanderer über die Straße „An der Liebethaler Kirche“ nach Mühlsdorf laufen, wo sie wieder auf die reguläre Route des Malerwegs entlang der Richard-Wagner-Straße kommen. Von Liebethal aus gelangt man auch weiterhin zum Richard-Wagner-Denkmal, muss dann aber zurück in den Ort laufen und die Umleitung nehmen.

