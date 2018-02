Nützlicher Restalkohol Wie Faschingsbowle Sachsens Lehrerproblem lösen könnte, verrät SZ-Redakteur Gunnar Saft in der Kolumne „Sächsisch betrachtet“.

ES gibt sie wieder: Nachrichten, welche die Bürger verunsichern könnten. Und natürlich halte ich diese nicht zurück! So muss man sich derzeit Sorgen um Sachsens CDU machen. Die scheint am Machtwechsel Tillich-weg-Kretschmer-da viel Gefallen gefunden zu haben. Anders ist es nicht zu erklären, dass sich dieser Tage gleich mehrere Parteimitglieder – darunter ein Staatsminister – damit zitieren ließen, dass man Michael Kretschmers Amtszeit eigentlich befristen sollte. (Besser hätte der politische Gegner seine Rücktrittsforderung auch nicht formuliert.) Ob bei diesem Wunsch Faschings-Alkohol im Spiel war, weiß ich nicht. Unser junger 60-Tage-Ministerpräsident sprach dann aber ein richtiges Macht-Wort: NEIN. Der Punsch-Bowle-Putsch war damit sofort abgesagt. Über den weiteren Verbleib seiner aufmüpfigen CDU-Parteifreunde halten wir Sie auf dem Laufenden.

WARUM sollten wir auch schon wieder eine andere Regierung brauchen, hat die neue doch jetzt einfach so ein Riesenproblem gelöst: An Sachsens Schulen fehlt zurzeit kein einziger Lehrer, keine Unterrichtsstunde fällt aus und auch alle Schulhausmeister sind zufrieden, weil es in ihrem Machtbereich endlich sittsam und ausgesprochen ruhig zugeht. Ein Riesenerfolg des neuen Kabinetts, der mindestens noch bis zum Ende der Winterferien anhalten wird, versprochen! Danach sieht man weiter. Vielleicht gibt es dann statt Lehrerverbeamtungen auch ein paar Strafversetzungen. So könnten ehemals aufmüpfige CDU-Mitglieder den Schülern erklären, was man seinem Klassenlehrer am besten gar nicht erzählt – und wo man überall landen kann, wenn er es trotzdem herausbekommt.

