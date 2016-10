NPD zieht gegen Ministerin vor Gericht Eva-Maria Stange ist wegen einer Äußerung verklagt worden. Gibt es eine einvernehmliche Lösung?

Sachsens Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD). © dpa

Nach kaum 30 Minuten war das Treffen vorbei. Ein kurzer Termin im Eilverfahren vor der 3. Zivilkammer des Landgerichts Dresden. Die NPD, erschienen mit Parteichef Frank Franz, verklagt Sachsens Wissenschafts- und Kunstministerin Eva-Maria Stange. Die SPD-Politikerin nahm nicht an der Verhandlung teil. Stange soll es unterlassen, die NPD in Verbindung mit dem Anschlag auf eine Dresdner Moschee zu bringen. Unbekannte hatten am 26. September einen Sprengsatz vor der Fatih Camii-Moschee gezündet. Stange sagte in einem Videobeitrag der Sächsischen Zeitung, die NPD habe die Moschee „zu einem Anschlagsziel“ gemacht. Tatsächlich hatte die rechtsextreme Partei im November 2012 vor der Moschee im Stadtteil Cotta eine – sie betont: friedliche – Demo veranstaltet.

Die Pressekammer muss prüfen, inwieweit diese Äußerung von der Meinungsfreiheit der Landtagsabgeordneten gedeckt ist, oder ob es sich dabei um eine – falsche – Tatsachenbehauptung handelt. Vor der Gerichtsentscheidung ist eine einvernehmliche Lösung möglich.

„Wenn klargestellt wird, dass Frau Stanges Äußerungen sich nur auf die Demo beziehen, könnten wir damit leben“, so NPD-Anwalt Peter Richter. Stanges Anwalt Sebastian Wündisch entgegnete, er gehe davon aus, sie habe es auch nicht anders gemeint. Eine Woche haben die Parteien nun Zeit – andernfalls entscheidet das Gericht am 15. November, sagte der Vorsitzende Richter Christoph Wittenstein. (SZ/lex)

