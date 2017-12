Notstand bei der Feuerwehr Überall im Landkreis Bautzen fehlen Freiwillige, die am Tag ausrücken können. Die Folgen sind bereits sichtbar.

Bei einem Großfeuer kommt es auf jeden Kameraden an. So wie damals 2008 in Litten, als 40 Feuerwehrleute eine brennende Halle auf dem Flugplatz löschten. Doch weil Freiwillige fehlen, arbeiten viele Wehren inzwischen am Limit– und darüber hinaus.

Bei einem Großfeuer kommt es auf jeden Kameraden an. So wie damals 2008 in Litten, als 40 Feuerwehrleute eine brennende Halle auf dem Flugplatz löschten. Doch weil Freiwillige fehlen, arbeiten viele Wehren inzwischen am Limit– und darüber hinaus.

Nur wenige Tage sind vergangenen, seit eine Scheune in Burkau lichterloh in Flammen stand. Rasch breitete sich das Feuer aus. Fast hätten die lodernden Flammen auf das benachbarte Wohnhaus übergegriffen, aber eben nur fast. Mit großer Mühe konnten die Kameraden der umliegenden Gemeinden Schlimmeres verhindern. So tragisch der Scheunenbrand für die Familie auch ist. Gemeindewehrleiter Enrico Jäckel sagt: „Es war irgendwie auch mal gut, dass so etwas passiert ist.“

Seine Worte sind ein Notruf. Einer, der nicht bei der Feuerwehr ein, sondern von ihr ausgeht. „An dem Tag, als die Scheune brannte, ist keine Ortswehr mit voller Mannschaftsstärke ausgerückt“, erklärt der Gemeindewehrleiter. Mit mehr Kameraden, da ist sich Enrico Jäckel sicher, hätten die Feuerwehrleute schneller eine Wasserversorgung aufbauen, die Flammen in den Griff bekommen können.

Bricht ein Feuer nachts aus, hat der Gemeindewehrleiter viele Freiwillige zur Verfügung. Doch am Tag sieht es ganz anders aus. Viele ehrenamtliche Kameraden arbeiten außerhalb. Bei einem Alarm schaffen sie es nicht rechtzeitig in die Feuerwache.

Problem schon lange bekannt

Das Problem ist nicht neu. Und es betrifft auch nicht nur Burkau. Schon im Jahr 2012 hatte sich Landrat Michael Harig (CDU) auf eine Anfrage hin mit der Situation der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis beschäftigt. Damals kam er bereits zu dem Schluss. „Orte mit wenig Arbeitsplätzen und einem hohen Anteil von auspendelnden Feuerwehrangehörigen sind von einer zum Teil drastisch verringerten Einsatzbereitschaft am Tag betroffen.“

Was wirklich hinter diesem Satz steckt, habe man in Burkau sehen können, meint Rico Löb, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands. „Was bleibt, ist die Angst vor einem Brand, bei dem noch weniger Kameraden greifbar sind“, sagt er. Es sei nicht auszudenken, was passieren würde, wenn ein bewohntes Gebäude in Flammen steht, aber nicht ausreichend Einsatzkräfte zur Verfügung stehen, um die Menschen zu retten.

Längst kämpfen nicht nur die kleinen Orte mit fehlenden Kameraden. Auch in Bautzen kommen die fünf Freiwilligen Feuerwehren immer mehr an ihre Grenzen. Genau wie in Burkau arbeiten viele Freiwillige der Bautzener Wehren nicht in der Stadt, sondern im Umland. „Es ist ja auch so, dass die Belastung der Menschen am Arbeitsplatz immer größer wird. Mit den vielen Einsätzen passt das nicht zusammen“, erklärt Bautzens Feuerwehrchef Markus Bergander. Er weiß auch: Immer öfter müssen die Feuerwehrleute ausrücken. Allein im letzten Jahr zählte Bergander 572 Einsätze. Zum Vergleich: 2014 waren es noch 70 weniger. Zwar kann Bautzen viele der Einsätze mit der Berufsfeuerwehr abdecken. Doch drei- bis sechsmal pro Woche müssen die freiwilligen Feuerwehren Hilfe leisten. Und genau da wird es schwierig.

Berufsfeuerwehr stockt auf

Ein Feuerwehrfahrzeug kann nicht von einer einzigen Person bedient werden. Bei der Ortswehr im Bautzener Stadtteil Niederkaina werden zum Beispiel für einen Einsatz mindestens sechs Freiwillige benötigt. Noch besser ist es, wenn neun Kameraden zusammenkommen.

Um alle Einsätze weiterhin stemmen zu können, stockt die Stadt nun ihre Berufsfeuerwehr auf – schrittweise von 35 festangestellten Kameraden auf 48. Der Stadtrat hat diesen Vorschlag bereits durchgewunken. Kreisbrandmeister Manfred Pethran meint, dass das auch den umliegenden Gemeinden hilft. „Die Berufsfeuerwehren in Bautzen und Hoyerswerda wie auch die übrigen Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis unterstützen sich gegenseitig“, erklärt er. Viele Gemeinden hätten sogar vertraglich geregelt, wie sie sich im Notfall gegenseitig helfen. Und immerhin noch eine gute Nachricht hat der Kreisbrandmeister: Die Zahl derer, die aktiv in den Feuerwehren im Landkreis mitwirken, bleibt seit 2013 weitestgehend stabil – bei knapp 6 000 Kameraden.

Aber reicht das? „Nein, auf Dauer natürlich nicht“, sagt der Burkauer Gemeindewehrleiter. Er ist sich sicher, dass die Politik endlich handeln muss. Enrico Jäckel könnte sich vorstellen, dass die Unternehmer unterstützt werden, die im Ort ansässig sind und Feuerwehrleute beschäftigen. „Ich bin über jeden Arbeitgeber dankbar, der einen Kameraden angestellt hat und ihn im Notfall auch gehen lässt“, sagt er.

Forderungen dieser Art kommen auch vom Kreisfeuerwehrverband. „Obwohl es per Gesetz geregelt ist, gehört es leider nicht zur gängigen Praxis, dass Feuerwehrleute während der Arbeitszeit zum Einsatz können“, erklärt Rico Löb und richtet sich mit seinem Appell nicht nur an Arbeitgeber. Vom Freistaat fordert der Kreisfeuerwehrverband mehr Geld für die Arbeit der Freiwilligen. Auch müsse die Jugendfeuerwehr mindestens so gefördert werden wie bisher. Nur so könne es in Zukunft noch aktive Feuerwehren geben. Auf ein Wort

