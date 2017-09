Notsperrung mit Ansage Die Kreisstraße von Ottendorf ins Kirnitzschtal ist schon wieder dicht. Dabei wurde die Strecke erst 2016 erneuert.

Kurz nach dem Abzweig aus dem Kirnitzschtal ist die Böschung abgerutscht. © Dirk Zschiedrich

Einwohner von Ottendorf haben es kommen sehen. Die Kreisstraße durch ihren Ort ist trotz Sanierung schon wieder kaputt. Es seien vor allem die schweren Laster schuld, die täglich über die Trasse rollen. Sie zerstören die Straße. Wenn nicht bald die Böschungen richtig gesichert werden, ist die Straße wieder dicht, haben sie befürchtet. Und so ist es jetzt auch gekommen. Angedeutet hatte sich das Ganze schon, als ein Abschnitt nur halbseitig befahrbar war. Kurz nach dem Abzweig aus dem Kirnitzschtal ist der Hang nun noch mehr abgerutscht. Die Straße ist sichtlich unterhöhlt. Und so wie es einige Einwohner vorausgesehen haben, ist die Straße für die nächsten Wochen komplett dicht, eingeschlossen die Herbstferien.

Fachleute müssen jetzt zwei Böschungsbereiche mit schweren Sandsteinblöcken abstützen. Für die Arbeiten sind Baugruben von etwa drei Metern Breite nötig. Das entspricht an den betroffenen Stellen mehr als der Hälfte der Fahrbahn. Deshalb ist die Straße bis zum 13. Oktober voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Saupsdorf. Das bedeutet für Einwohner wie auch für Touristen weite Wege – statt der schnellen Verbindung ins Kirnitzschtal. Außerdem steht die Frage, weshalb die Böschungen nicht gleich mit saniert wurden, als die Straße wegen Bauarbeiten 2016 sowieso schon gesperrt war.

„Der Zustand der übersteilen Böschungen hat sich in letzter Zeit aufgrund verschiedener Faktoren – wie zum Beispiel wild abfließenden Wassers – massiv verschlechter“, sagt Martina Aurisch, Leiterin des Amtes für Straßenbau und Verkehr im Landratsamt. Wie viel Geld noch in die Sicherung der Kreisstraße fließen wird, ist ungewiss. Hauptsache, die Leitplanken seien grün, witzelt man unterdessen schon in Ottendorf. Das sei eine Forderung der oberen Naturschutzbehörde der Landesdirektion gewesen, sagt Aurisch. Ohne den grünen Farbanstrich der Leitplanken, hätte die Straße nicht saniert werden dürfen.

