Noch keine Einigung zu Lehrern Das Kabinett kündigt erneut ein Maßnahmenpaket für viele Problemthemen an – und streitet intern über dessen Finanzierung.

Wie der Lehrerberuf in Sachsen attraktiver gestaltet werden kann, wird erst nach den Winterferien besprochen. © dpa

Dresden. Die Koalition aus CDU und SPD kann sich weiter nicht auf ein neues Lehrer-Paket einigen. Ein Gespräch der Verhandlungsteams der beiden Fraktionen am Dienstag blieb ohne Ergebnis. Am Freitag ist das nächste Treffen geplant. In einer Sondersitzung des Kabinetts am Donnerstag wurde das Thema Lehrerverbeamtung nicht behandelt. Es wird damit gerechnet, dass erst nach den Winterferien eine gemeinsame Lösung zustande kommt, wie der Lehrerberuf in Sachsen attraktiver gestaltet werden kann. Dann sollen auch die Gewerkschaft und der Lehrerverband eingebunden werden.

Trotz dieser Nichteinigung traten später Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und sein Stellvertreter Martin Dulig (SPD) gemeinsam vor die Presse. Sie teilten mit, dass das Kabinett dem Maßnahmenplan, den beide bereits vor einer Woche – ohne das Lehrerpaket – im Landtag vorgestellt hatten, nun offiziell zugestimmt hat. Neue Details oder Fristen blieben sie allerdings schuldig. Auch wurde keine Angabe gemacht, wie viel Geld für die Umsetzung aller geplanten Projekte benötigt wird. Genau dazu war es aber nach SZ-Informationen zuvor zu Debatten innerhalb des Kabinetts gekommen. So soll Finanzminister Matthias Haß (CDU) erklärt haben, die erforderliche Summe nicht vollständig zur Verfügung stellen zu können. Er forderte die Ministerrunde stattdessen auf, bereits vorhandene Budgets in den Ministerien für die zusätzlichen Ausgaben zu nutzen.

Linke und Grüne werfen der Koalition nun vor, sie sei „Ankündigungsweltmeister“, vergesse aber zu handeln. (SZ/sca/gs)

