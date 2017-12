Noch immer keine Reaktion auf Freiberger Brief an Merkel

Mit einem Sonderzug kommen am 25. Oktober 2015 in Freiberg Flüchtlinge an. © dpa

Freiberg. Neun Monate nach dem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einer Rechnung für die Integration von Flüchtlingen hat die Stadt Freiberg noch immer keine Reaktion aus dem Kanzleramt. „Wir haben bis heute keine Eingangsbestätigung. Es gibt bis heute kein Antwortschreiben“, sagte Oberbürgermeister Sven Krüger (SPD) in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Im März hatte die Stadt ein zweieinhalbseitiges Schreiben und eine detaillierte Kostenaufstellung über fast eine dreiviertel Million Euro ans Kanzleramt geschickt. Nach vier Wochen habe man es dann öffentlich gemacht, weil es keine Reaktion aus Berlin gegeben habe. Dass nun auch bis Dezember keine Antwort gekommen ist, enttäuscht das Stadtoberhaupt. „Ich hätte mich schon über eine Antwort gefreut.“

Dennoch sei die Aktion nicht umsonst gewesen, sagte Krüger. „Es sind so manche Dinge passiert.“ So gebe es vom Freistaat Sachsen für den kommenden Haushalt rückwirkend für 2015 erstmals äquivalente Beiträge, wenngleich Kommunen wie Freiberg noch nicht auskömmlich finanziert würden. „Für jeden Euro, den wir bekommen, geben wir drei Euro aus“, betont Sven Krüger. Auch seien Förderbedingungen verbessert worden und es gebe eine Wohnsitzzuweisung für Flüchtlinge. (szo)

