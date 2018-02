No-Groko-Stimmung bei der CDU Auf dem Kreisparteitag der CDU in Dresden finden nur wenige ein gutes Wort über den Koalitionsvertrag mit der SPD.

Der Dresdner CDU-Chef Christian Hartmann spricht auf dem Sonderkreisparteitag der CDU Dresden über die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen mit der SPD. © Ronald Bonß

Diese Partei, sagte der Mann am Mikrofon, ist nicht mehr meine CDU. Er sei einst eingetreten, weil sie für Begriffe wie Marktwirtschaft und Ordnungspolitik gestanden habe. Inzwischen sei die CDU nach links gerückt. Sie habe nur noch eine Aufgabe, nämlich der Kanzlerin eine Mehrheit zu sichern. „Das kann es nicht sein.“ So enttäuscht, unzufrieden und teils verbittert äußerten sich einige der Redner am Freitagabend auf dem Sonderparteitag der Dresdner CDU.

„Wir wollen unseren Mitgliedern die Möglichkeit geben, sich aktiv an einem Meinungsbildungsprozess beteiligen zu können“, begründete der Kreisvorsitzende Christian Hartmann das Treffen. Dieser Diskussion dürfe sich die CDU nicht verschließen. Es wurde nicht die von einigen erwartete emotionale Debatte, sondern eher eine kühle Abrechnung mit dem Kurs der CDU-Spitze. Und dennoch stimmten am Ende des Abends 60 Mitglieder für die Große Koalition und nur 48 dagegen.

Die Partei habe keinen Plan und keine Strategie mehr, kritisierte Ralf Schröder. Die Union habe sich bei den Verhandlungen mit der SPD über den Tisch ziehen lassen. „Ich stehe für ein No-Groko in der CDU.“ Das Erscheinungsbild der Partei sei eine Katastrophe, warf Markus Reichel der CDU vor. Viele Menschen wüssten gar nicht mehr, wofür die Partei stehe. Er sehe allerdings auch Chancen in dem Entwurf, wie beispielsweise die Forschungsförderung und den Breitbandausbau.

Die meiste Kritik gab es für die Themen EU-Politik, Wirtschaft und Zuwanderung. Die Themen Familie, Sicherheit und Wirtschaft hätten ein größeres Gewicht erhalten müssen und an den Anfang des Koalitionsvertrages gestellt werden müssen, hieß es. Die Ankündigung, mehr Geld an die EU zu überweisen, stieß bei einigen ebenfalls auf Ablehnung. Die Obergrenze für Migration stehe überhaupt nicht im Vertrag. Eine Begrenzung der Zuwanderung lasse sich mit weichen Formulierungen nicht erreichen. Auch Begriffe wie Leitkultur oder die Rolle der Bundeswehr wurden vermisst.

Geradezu „unerträglich“ sei die Missachtung der kleinen Unternehmen in dem 177 Seiten umfassenden Entwurf für den Koalitionsvertrag, klagte Joachim Voegele. Anders als früher vertrete die CDU deren Interessen nicht mehr. Die Junge Union forderte ein Digitalministerium in der Bundesregierung. Die Unternehmen müssten einen zentralen Ansprechpartner für dieses Thema haben, sagte Henning Schneider. Und statt eines Heimatministers, dessen Aufgaben eher unklar seien, bräuchte das Land ein Integrationsministerium. Es genüge nicht, nur damit zu werben, dass die Union Schlimmeres verhindert habe.

Die beiden Bundestagsabgeordneten Arnold Vaatz und Andreas Lämmel hatten sich zu Beginn der Veranstaltung Mühe gegeben, den Vertragsentwurf vor den rund 120 Parteimitgliedern zu verteidigen. Er sei erleichtert gewesen über das Scheitern der Gespräche von Union, FDP und Grünen im November, sagte Vaatz in seiner langen Einführungsrede. Jamaika hätte strukturelle Umbrüche in Sachsen verursacht, auf die das Land nicht vorbereitet gewesen wäre. Bei aller Kritik, die er teile, stehe Sachsen mit diesem Regierungsprogramm besser da. Er halte es für einen Erfolg, dass die CDU mit dem Wirtschaftsministerium wieder ein Schlüsselressort führen werde, argumentierte Lämmel.

Die CDU-Basis sah das anders. Das Wirtschaftsministerium in Berlin sei nur noch eine Institution zur Verteilung von Fördermitteln und damit relativ unbedeutend, hieß es. Das Vertragswerk bestehe zu 70 Prozent aus SPD-Politik. Der Koalitionsvertrag, formulierte es Ulrich Link, sei ein „Kapitulationsvertrag“ und helfe der AfD.

