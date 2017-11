Nina macht Ärger Der Bombenfund vorige Woche stellt das Warnsystem des Freistaates auf eine Probe. Einiges lief dabei schief.

Diese Fliegerbombe würde kürzlich in Heidenau gefunden und entschärft. © Marko Förster

Nina soll im Freistaat bei einer Katastrophe auf Handys Alarm schlagen. So eine war am 13. November der Fund einer 250-Kilogramm-Fliegerbombe in Heidenau. Doch die Notfall-Informations- und Nachrichten-App meldete erst 22.21 Uhr den Fund und die Evakuierung der rund 4 700 Menschen. Die lief zu dieser Zeit schon. Die Suche nach dem Schuldigen für die zu späte Information gestaltet sich schwierig.

Nina hat technisch einwandfrei funktioniert, sagt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. Wann eine Warnung ausgelöst wird, entscheide immer die zuständige warnende Stelle vor Ort. Und das war laut sächsischem Innenministerium die Stadt Heidenau. Die hatte die Einsatzleitung und damit die Entscheidung zum Verbreiten einer entsprechenden Warninformation. Bürgermeister Jürgen Opitz (CDU) wiederum sagt, für Nina seien der Landkreis und die Rettungsleitstellen zuständig. In der Tat können die Meldungen bisher nur über das Lagezentrum des Innenministeriums und die Rettungsleitstelle in Hoyerswerda übertragen werden. Opitz habe als Stadt gar keinen Zugang, um Nina in Gang zu bringen. Gegen 21.30 Uhr sei er am 13. November von der Polizei gefragt worden, was er davon halte, eine Info über Nina zu schicken. Zu dieser Zeit informierte die Stadt schon über ihre Internetseite und auf Facebook. „Damit haben wir sicher mehr Leute erreicht als über Nina“, sagt Opitz.

Das Innenministerium, dessen Kind das erst im Oktober gestartete Warnsystem Nina ist, untersucht die Heidenauer Alarmierung nun auf Schwachstellen und sucht nach Verbesserungsmöglichkeiten. (SZ/sab)

