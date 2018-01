Nichts faul an „Deutschlands schönster Medienanstalt“

Ich teile die Entscheidung der sächsischen Verwaltungsrichter und beglückwünsche die SLM! Das Gebäude ist eine gute Wertanlage und es ist sinnvoll für den Staat Stille Reserven zu bilden! Die Wertentwicklung der Immobilie ist vielversprechend und die Mietpreisentwicklung wird sich im Raum Leipzig in den guten Lagen noch verschärfen! Das war also wirklich eine gute Entscheidung und keine Verschwendung. Ständig Autobahnen in die Landschaft zu klotzen - das ist Verschwendung, Naturressourcenvernichtung, Agrarland- und Forstlandzerstörung, damit auch Renditevernichtung,Trinkwassergebietezerstörung (-->Lebensgrundlagenvernichtung),Gesundheitsschädigung(durch Lärm und Abgase) und eigene Marginalisierung zu Gunsten der Nachbarstaaten und Westdeutschlands, welche ihre Tochterfirmen dann gleich in andere mittel-und osteuropäische Staaten umsiedeln!