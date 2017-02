Neuwahlen in Sachsen? Entscheidung vertagt

In Sachsen ist weiterhin offen, ob die Landtagswahl 2014 wiederholt werden muss oder nicht. Aufgrund einer „ungeklärten Rechtsfrage“ verschob der Wahlprüfungsausschuss des Parlaments am Mittwoch erneut seine abschließende Entscheidung zu einem Einspruch von Arvid Samtleben. Der frühere AfD-Kreis-Chef von Bautzen war vor der Landtagswahl von einem Parteitag offiziell zum Kandidaten für die Landesliste nominiert worden und hätte mit seinem Listenplatz ein Abgeordnetenmandat errungen. Noch vor der Wahl wurde er jedoch auf Betreiben des Landesvorstands wieder von der Liste gestrichen. In Anhörungen vor dem Ausschuss hatte unter anderem Sachsens AfD-Landesvorsitzende Frauke Petry dieses Vorgehen als rechtmäßig verteidigt. Samtleben sieht dagegen seine Rechte grob verletzt und will notfalls bis vor den Verfassungsgerichtshof ziehen. Zu den möglichen Konsequenzen in seinem Fall gehört auch eine Wahlwiederholung. Der Prüfausschuss des Landtages will nun im März erneut tagen. (SZ/gs)

