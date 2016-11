Neustart für Nick Fahrschulinhaber Nick Conrad spricht nach einer Krankheit über das Kürzertreten, üble Nachrede und Zuversicht.

Nick Conrad betreibt seine Fahrschule in Niesky und Görlitz. Vor Kurzem ist er von Niesky nach Dresden gezogen. Dort lebt er mit seiner Freundin, eine Rückkehr nach Niesky ist aber für später mal geplant. © André Schulze

Schmal, blass und etwas in sich gekehrt sitzt Nick Conrad in seinem Schulungsraum in Niesky. Aber seine Augen lächeln. Die und die hohe Stirn sind vielen auch im Görlitzer Stadtbild bekannt: Auf seinen Autos warb er mit einem Ausschnitt seines Konterfeis für seine Fahrschule. Doch nun liegen harte Zeiten hinter dem 39-Jährigen. Gesundheitlich, menschlich, finanziell: Es gab eine ganze Reihe Rückschläge und Enttäuschungen. Und die große Sorge, was aus der Firma wird. Und dann gab und gibt es da noch Menschen, die Gerüchte oder Halbwahrheiten aufschnappen und weiterverbreiten, hinterm Rücken tratschen statt zu fragen, die neidisch sind und aus Unwissenheit heraus oder sogar ganz bewusst Schaden zufügen. Nick Conrad reagierte. „Klarstellung, Richtigstellung, Rechtfertigung oder wie auch immer man es nennen mag“ steht über einem sehr langen Eintrag auf der Facebook-Seite von Nicks Fahrschule. Es ist eine Art Befreiungsschlag.

„Die Menschen, die mich wirklich kennen, wissen, dass ich in den Jahren 2014 und 2015 krankheitsbedingt jeweils ein halbes Jahr ausgefallen bin. Im Jahr 2015 war das leider auch mit einem mehrmonatigen Klinikaufenthalt verbunden“, schreibt er. Es war Burnout. Als er den Vorschlag der Ärzte ernst nahm, und sich komplett zurückzog, um wieder gesund zu werden, musste er das Geschäftliche an andere weitergeben. „Als ich dann endlich die Klinik verlassen konnte, musste ich mit Entsetzen feststellen, dass ich vor einem Scherbenhaufen stehe und mein Lebenswerk dem Tode geweiht war“, so Nick Conrad. Zwei seiner drei festangestellten Fahrschullehrer hatten die Firma verlassen und neu in Görlitz angefangen. Nicht nur, dass sie Fahrschüler mitnahmen, sie sollen auch anderen davon abgeraten haben, sich in Nick’s Fahrschule anzumelden. Das wurde jedenfalls Nick Conrad zugetragen.

Zur Enttäuschung mischt sich bei ihm auch die Einsicht, zu gutmütig gewesen zu sein. Er fühlt sich noch heute ausgenutzt. Sein dritter Fahrlehrer verließ ihn, um künftig im öffentlichen Dienst zu arbeiten. „Dafür habe ich vollstes Verständnis“, sagt Nick Conrad. Doch es machte ihm den Wiederbeginn noch schwerer. Und nährte wieder die Gerüchteküche. Wenn keine Mitarbeiter mehr da sind, braucht es auch nicht mehr so viele Fahrzeuge. Dass er welche abmeldete, eines verkaufte und davor die markanten Werbefolien entfernen ließ: All das wurde beobachtet beziehungsweise bemerkt – und sorgte für neue Gerüchte. Seine Firma stehe vor der Pleite, er sei im Knast gewesen, die gesamte Fahrzeugflotte weg. Nick Conrad will einiges, das ihm besonders geschadet hat, vor Gericht bringen, eine Unterlassungsklage anstreben. Er gibt unumwunden zu, dass er auch Schulden gemacht hat, die finanziellen Engpässe nicht vorüber sind, er zurzeit noch ein Einzelkämpfer ist. Die Sauna am Waldbad in Niesky hat er nach wenigen Monaten wieder abgegeben. Betreiber sind jetzt seine ehemaligen Mitarbeiterinnen, die damit den Start in die Selbstständigkeit wagten.

Auch bei der Fahrschule wird sich einiges ändern. Noch ist nicht in trockenen Tüchern, was Nick Conrad mit einem Partner plant. Er ist aber guter Dinge, dass es weitergeht, er sein „Baby“, wie er die Fahrschule nennt, nicht beerdigen muss. Im Gegenteil: Nachdem die Filiale in Weißwasser geschlossen worden war, soll es eine neue in Krauschwitz geben. Der Umzug zu seiner Freundin nach Dresden verschafft ihm etwas Abstand. Beruflich will er künftig als angestellter Fahrlehrer und Geschäftsführer arbeiten. Denn er muss sich nach wie vor auch um sich selbst kümmern, und auf sich achten. Auf seinem langen Facebook-Eintrag gab es viele Reaktionen. Rosemarie Silbe schreibt beispielsweise: „Sehr gut gemacht. Mut und Ehrlichkeit sind in unserer heutigen Geschäftswelt ein sehr, sehr kostbares Gut. Wer das kann, ist auf jeden Fall auf der Seite der Gewinner.“ Maike Ruzicka wünscht ihm alles Gute: „Bist ein toller Mensch und Fahrlehrer und Respekt für diese tollen Worte. Du schaffst das!“.

