Neuregelung im Fassadenstreit? Das Ergebnis des Bürgerentscheids vom September in Langebrück soll endlich umgesetzt werden.

Mit dem „blauen Haus“ im Langebrücker Unterdorf begann der sogenannte Fassadenstreit. Beim Bürgerentscheid votierten die Einwohner mehrheitlich für die Abschaffung der Gestaltungssatzung. © Thorsten Eckert

Langebrück. September vergangenen Jahres hatten die Langebrücker mit knapper Mehrheit entschieden: die strengen Regelungen der Erhaltungs- und Gestaltungssatzung des Ortes werden abgeschafft. Seitdem ist aber nichts passiert. „Der nächste Schritt wäre, eine Vorlage für den Stadtrat zu erarbeiten und das Gremium dann auch darüber entscheiden zu lassen“, sagt Ortsvorsteher Christian Hartmann (CDU). „Das ist noch nicht geschehen. Die Langebrücker haben ihr Votum abgegeben. Jetzt erwarten sie verständlicherweise, dass es in dem Verfahren weitergeht.“

Der Ortschaftsrat drückt deshalb jetzt auf das Tempo. Einstimmig sprachen sich die Mitglieder für eine zügige Bearbeitung aus. „Wir fordern die Verwaltung auf, dem Stadtrat zeitnah eine Vorlage über die Umsetzung des Bürgerentscheides zur Beschlussfassung vorzulegen“, sagt er. Sollte bis zum 20. Februar den Stadträten keine Vorlage zugestellt sein, dann setzt Langebrück das Thema selbst auf die Tagesordnung im Stadtrat. „Dazu ist der Ortschaftsrat Langebrück laut der Gemeindeordnung berechtigt.“ Welche Regelungen aus Sicht der Stadtverwaltung erhalten bleiben sollten und welche abgeschafft werden könnten, darüber hält sich das Rathaus bedeckt. „Das ist Sache des Stadtrates. Er trifft die Entscheidung“, sagt Anke Hoffmann von der Stadtverwaltung. Auch über das weitere Prozedere kann erst Auskunft gegeben werden, wenn der Stadtrat sein Votum abgegeben hat. Eigentümer von nach der bisherigen Regelung zu „grell“ gestrichenen Gebäuden müssen sich zurzeit keine Sorgen machen. So lange der Stadtrat noch nicht entschieden hat, ruhen die Verfahren, sagt Anke Hoffmann.

Mit dem blauen Haus fing es an

Die Ursachen für den Bürgerentscheid reichen bis ins Jahr 2014 zurück. Damals gab es Streit um das sogenannte „blaue Haus“. Etlichen Langebrückern gefiel der Farbton, andere waren dagegen. Sie teilten ihren Unmut den zuständigen Ämtern mit. Danach wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen die Gestaltungssatzung angeschoben. Das wollte der Eigentümer nicht hinnehmen. Befürworter des blauen Hauses listeten im Gegenzug ebenfalls vermeintliche Verstöße gegen die Gestaltungssatzung auf. Die Stadt griff in einigen Fällen durch. Sie ließ mehrere Häuser umstreichen. Grundlage für das Vorgehen der Verwaltung bildete die rigide Langebrücker Gestaltungssatzung. Sie ist in der Stadt Dresden eine Besonderheit. Sie wurde vom einstigen Langebrücker Gemeinderat verabschiedet und bei der Eingemeindung des Ortes 1999 in geltendes Stadtrecht überführt. Sie enthält zum Teil strengere Regelungen als im restlichen Stadtgebiet.

Auch wenn sich die Langebrücker mit 1 308 zu 1 204 für eine Abschaffung ausgesprochen haben, der Stadtrat kann theoretisch für die Beibehaltung stimmen. Damit ist jedoch nicht zu rechnen. Fällt ihr Votum wie erwartet aus, dann gelten in Langebrück wie in den meisten anderen Ortsteilen nur noch das allgemeine Baurecht und die Vorschriften des Denkmalschutzes. „Damit werden im Ort freilich die baulichen Freiräume größer. Es eröffnen sich für Bauherren mehr Möglichkeiten“, sagt Hartmann. Allerdings rechnet er nicht damit, dass sich am Ortsbild schnell etwas ändert. „Das wird ein langer Prozess.“

zur Startseite