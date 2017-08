„Neurechtes Kulturkampfgefasel“ Die AfD will Burkas verbieten. Das setzt andere Parteien unter Druck. Doch die kontern.

Mit ihrem Gesetzentwurf wollte die AfD die Gesichtsverschleierung in der Öffentlichkeit verbieten. Das Projekt ist im sächsischen Landtag gescheitert. © dpa

Dresden. Die Momente, in denen die Linke in Sachsens Landtag geschlossen einem CDU-Redner applaudiert, sind rar. Am Mittwoch erhält der Christdemokrat Rico Anton Applaus von ungewohnter Seite. Der Abgeordnete aus dem Erzgebirge hat zuvor den AfD-Gesetzentwurf für ein Verbot der Gesichtsverschleierung in der Öffentlichkeit als „neuen Tiefpunkt“ kritisiert.

Das Papier sei handwerklich schlecht und würde bei Umsetzung dazu führen, dass auch behelmte Motorradfahrer oder Schal- und Mützenträger bestraft werden können. Zudem, und das ist der gravierende Punkt, verletze das AfD-Ansinnen in seiner Pauschalität die im Grundgesetz garantierte Religionsfreiheit. Der Jurist Klaus Bartl, seit 1990 im Landtag, konstatiert eine Schlichtheit, die in 27 Jahren einmalig sei. Die AfD verfolge eine „islamophobe Ideologie“, ihr Gesetz sei „neurechtes Kulturkampfgefasel“. Der Linke ahnt: „Das hält vor dem Verfassungsgericht keinen Tag.“

Die Gescholtenen sehen das anders. Für die AfD-Abgeordnete Kirsten Muster ist Vollverschleierung „ein Verstoß gegen die Menschenwürde, die Gleichstellung der Geschlechter und gegen unsere Tradition, Gesicht zu zeigen“. Zudem sei sie Zeichen für die Unterdrückung der Frau, argumentiert Muster in durchaus linker Tradition.

Und das ist der Knackpunkt. Auch andere Parteien finden es kritikwürdig, wenn muslimische Frauen verschleiert in Ämtern, Hochschulen oder bei der Polizei erscheinen. Die AfD haben sie aber im Verdacht, mit der Initiative kurz vor der Bundestagswahl Ressentiments gegen Ausländer schüren zu wollen. Die Mehrheit aus CDU, SPD, Linken und Grünen kippt den Entwurf. Der Linke Bartl sagt jedoch, seine Partei sei kein Fan der Einschränkung von Frauenrechten. Für die Grüne Katja Meier zeugt Vollverschleierung von einem „patriarchalen“ Gesellschaftsverständnis. Die SPD setzt auf Integration statt Verbote, wie der Abgeordnete Albrecht Pallas betont.

Und die CDU? Innenminister Markus Ulbig weist darauf hin, dass der Bund die verfassungskonforme Möglichkeit geschaffen habe, Verschleierung zu verhindern. Wie in Bayern soll sie nach CDU-Auffassung auch in Sachsen in Landesrecht umgesetzt werden. Im öffentlichen Dienst, an Hochschulen, in Kitas sowie vor Ämtern und Gerichten kann die Verschleierung verboten werden. Rasch dürfte das aber nicht geschehen, denn Koalitionspartner SPD ist dagegen. „Die Diskussion wird für diesen Bereich weitergehen“, sagt Ulbig.

