Neunjähriger schwer verletzt

Ein neun Jahre alter Radfahrer ist mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Der Junge sei mit seinem Fahrrad in einer Kurve in Pockau (Erzgebirgskreis) in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch in Chemnitz.



Ein entgegenkommendes Auto rammte das Kind am Dienstagabend. Der Neunjährige kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. (dpa)

