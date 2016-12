Neukirchs Bahnhof jetzt bei Ebay Marika Barber kaufte das Empfangsgebäude West. Für den Erhalt startete sie jetzt eine ungewöhnliche Spendenaktion.

Marika Barber ist stolz auf die neuen Postkarten mit Motiven ihres Bahnhofes. Fünf Fotografen aus der Region haben die Bilder gemacht und der Demitzerin kostenfrei zur Verfügung gestellt. Nun hofft sie auf hohe Erlöse für den Erhalt des ehemaligen Empfangsgebäudes. © Steffen Unger

Marika Barber geht zur Not auch mal mit dem Kopf durch die Wand. Wenn sie sich etwas vornimmt, soll das klappen. Auch ganz schnell. Wie die Sache mit den Ansichtskarten, die sie jetzt zugunsten ihres Bahnhofs in Neukirch West entwerfen ließ. Als Last-Minute-Geschenk-Idee für Weihnachten. Vor allem aber um die Kasse aufzubessern für die Bauarbeiten, die in ihrem alten Gebäude noch anstehen in den kommenden Jahren. Seit letztem Sommer ist Marika Barber aus Demitz Eigentümerin des ehemaligen Empfangsgebäudes. Die junge Frau nahm sich diesem alten Gebäude an, seinem maroden Dach, seinem bröckelnden Putz und seinen sanierungsbedürftigen Räumen, die seit Jahren leer stehen. Ein Fass ohne Boden – aber eines mit Charme. Denn es scheint, die Zeit blieb stehen hier, viele Originale aus dem einst sehr lebendigen Bahnhof sind erhalten. „Diese Ursprünglichkeit begeistert nicht nur mich, sondern auch sehr viele Fotografen“, sagt Marika Barber.

„Im vergangenen halben Jahr haben den Bahnhof sehr viele Fotografen und Models besucht“, sagt Marika Barber. „Sie haben sich abenteuerlustig durch die Wildnis um das Haus geschlagen und die verwaisten Wohnungen zum Shootingort erkoren.“ Sie haben den Ist-Zustand eingefangen im Sonnenlicht, schöne Details wie alte Fliesen oder Türklingeln in Szene gesetzt, Stillleben in Farbe oder schwarz-weiß inszeniert oder auch ein Pärchen mehr oder weniger bekleidet fotografiert in einmaliger Kulisse. „Entstanden sind richtige Kunstwerke, viel zu schade, um sie einmal kurz bei Facebook zu zeigen oder nur auf der Festplatte des PCs schlummern zu lassen“, sagt die Sozialpädagogin. Gemeinsam mit fünf Fotografen aus der Region wurde deshalb die Idee geboren, die Fotos in Postkartenserien zu verewigen. Das Ergebnis sind die fünf Serien „Zu Besuch im Westbahnhof“, „Vergessenes neu beleben“, „Spuren der Zeit“, „Dornröschen ist erwacht“ und „Sehnsucht am Gleis 1“, die jeweils aus drei veredelten matten Bilderkarten bestehen. Eine Serie kostet zehn Euro. Hilfe beim Entwurf bekam Marika Barber vom Fotografen Jörg Gehser aus Neukirch. „Er hat sogar einen Sonderstempel am Computer entworfen.“ Die Motive dafür stellten die Fotografen honorarfrei als Spenden für den Erhalt des ehemaligen Empfangsgebäudes zur Verfügung.

Mammutaufgabe im nächsten Jahr

Vor wenigen Tagen hat Marika Barber zum Verkauf der Karten einen Online-Shop auf Ebay eröffnet. „Ich wollte das unbedingt noch vor Weihnachten schaffen. Es klappte.“ Sie tut es für ihren Bahnhof, der ihre persönliche Mammutaufgabe für die nächsten Jahres sein wird. Mutig war sie, als sie den Bahnhof kaufte, um hier Platz zu schaffen für all ihren angesammelten Trödel und um einen offenen Veranstaltungsraum sowie einzelne Wohnungen einzurichten. Sie wagte es mit dem Wissen, dass gut eine Million Euro auf lange Sicht investiert werden müssen.

Kleine Schritte sind bereits getan. Im Sommer habe sie das Dach an seinen undichten Stellen flicken lassen und im Inneren Klarschiff gemacht, sagt Marika Barber. Große Baumaßnahmen stehen aktuell nicht an. Ganz bewusst. „Ich versuche natürlich für anstehende Arbeiten von verschiedenen Stellen Fördergelder zu bekommen. Vorab etwas zu beginnen, könnte die Auszahlungen verhindern“, sagt Marika Barber. Sie sei jetzt dabei, sich durch die verschiedenen Fördermöglichkeiten und Antragsformulare zu kämpfen.

Ohne Spenden aber wird der Bahnhof nicht zu erhalten sein. Marika Barber will auch selbst für welche sorgen. Die Aktion mit den Postkarten ist erst der Anfang.

www.ebay.de/itm/Postkartenserien-fuer-Bahnhof-Neukirch-Lausitz-West

