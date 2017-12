Neujahrsgottesdienst aus Dresden Am Montagmorgen überträgt das ZDF ab 10.15 Uhr den traditionellen Neujahrsgottesdienst aus der Frauenkirche.

Die Frauenkirche in Dresden auf dem Neumarkt. © Robert Michael

Dresden/Mainz. Kirche live im Fernsehen: Bereits zum zwölften Mal überträgt das ZDF einen Neujahrgottesdienst aus der Dresdner Frauenkirche. Die Predigt werde der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, halten, teilte die Stiftung Frauenkirche am Donnerstag in Dresden mit. Im Mittelpunkt des Gottesdienstes am 1. Januar stehe die biblische Losung für das Jahr 2018. Sie lautet: „Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ (Offenbarung 21,6)

Musikalisch werde der Gottesdienst am Neujahrstag vom Chor der Dresdner Frauenkirche und dem „ensemble frauenkirche“ unter Leitung von Frauenkirchenkantor Matthias Grünert gestaltet. Es erklingen Ausschnitte aus der Vertonung des 42. Psalms „Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser“ von Felix Mendelssohn Bartholdy. (epd)

zur Startseite