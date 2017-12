Neugeborenes tot aufgefunden Mit Suchhunden und Polizeihubschrauber wurde nach der Kindsmutter gesucht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags.

zurück Bild 1 von 3 weiter In Niederau wurde auf einem Feld ein totes Baby gefunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags. © Claudia Hübschmann In Niederau wurde auf einem Feld ein totes Baby gefunden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags.

Die Stelle wurde durch die Beamten mit einem Absperrband gekennzeichnet.

Zu den kriminaltechnischen Tatortarbeiten gehört ein 3-D-Scan.

Niederau. Am frühen Donnerstagnachmittag fand ein junger Mann auf einem Feld nahe der Kirchstraße in Niederau ein totes Neugeborenes. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Dresden mitteilt, war der Lehrling damit beschäftigt, einen Zaun zu reparieren.

Die Dresdner Morduntersuchungs-kommission und Staatsanwaltschaft Dresden ermitteln jetzt zu dem Fall wegen des Verdachts des Totschlages.

Die Polizei leitete dazu am Donnerstag umfangreiche Maßnahmen am Fundort ein. Insbesondere wurde nach der Kindsmutter gesucht, da nicht auszuschließen war, dass sie sich selbst in einer hilflosen Lage befindet. Dabei kamen neben Suchhunden auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Ein weiterer Schwerpunkt der polizeilichen Maßnahmen lag in der kriminaltechnischen Tatortarbeit vor Ort. Diese wird auch heute fortgesetzt.

Am Abend erfolgte bereits eine Obduktion des männlichen Säuglings. Demnach war das Kind lebensfähig. Die Todesursache ist derzeit noch unklar. Weitere Untersuchungen stehen noch aus. (szo)

Die Polizei fragt:

Wer hat in den vergangenen Tagen Beobachtungen gemacht, die mit dem Fund des toten Kindes in Zusammenhang stehen könnten?

Wer kennt eine Frau, welche schwanger war, jedoch nun kein Neugeborenes hat?

Hinweise mit die Dresdner Polizei unter der Rufnummer 0351 4832233 entgegen.

