Neues Schulgesetz wird erst 2017 beschlossen Die Koalitionsfraktionen sind sich nicht einig. Soll das Gesetz zum nächsten Schuljahr in Kraft treten, wird es knapp.

Seit Januar wird in Sachsen über ein neues Schulgesetz debattiert. © dpa

Der sächsische Landtag wird erst im kommenden Jahr über das neue Schulgesetz abstimmen. Momentan verhandeln die Regierungsfraktionen von CDU und SPD noch über den Gesetzesentwurf. Eigentlich sollte der überarbeitete Entwurf noch im Dezember beschlossen werden.

„Wir sind in der Koalition bei weiten Teilen des neuen Schulgesetzes gut vorangekommen“, sagt Lothar Bienst, der bildungspolitische Sprecher der CDU-Fraktion. Es gehe aber um Details. In einigen Fragen bestehe noch Beratungsbedarf zwischen den Koalitionsfraktionen, heißt es auch von der SPD-Fraktion.

Seit Januar wird in Sachsen über ein neues Schulgesetz debattiert. Dabei geht es um neue Regelungen bei den Themen Inklusion, berufliche Bildung, Schulnetz für den ländlichen Raum, Wahl der Schule, Klassenobergrenzen und Mindestschülerzahlen. Die Möglichkeiten für Schulversuche können erweitert werden, um die Innovationsfähigkeit des Schulwesens zu stärken, Mitspracherechte der Schüler werden erweitert, und die Schulaufsicht soll regelmäßig die Qualität der Schulen messen.

Das Kultusministerium hatte neun Bürgerdialoge veranstaltet, um Hinweise und Anregungen von Lehrern, Eltern und Schülern zum von der Regierung vorgelegten ersten Entwurf zum neuen Schulgesetz zu bekommen. Über 1 000 Stellungnahmen, von denen 660 konkrete Änderungsanliegen beinhalteten, waren das Ergebnis – nur 40 der Vorschläge wurden aufgegriffen.

Im Mai dieses Jahres stimmte das Kabinett dem zweiten, überarbeiteten Entwurf zu. Die Oppositionsparteien sahen allerdings Bedarf für Nachbesserungen und kündigten umfangreiche Änderungsanträge im Parlamentsverfahren an. Kritik kam auch von Landeselternrat, Landesschülerrat, den Gewerkschaften und der Handwerkskammer.

Damit das Gesetz im Landtag beschlossen werden kann, muss der Schulausschuss darüber debattieren. Auf der Tagesordnung für die Sitzung an diesem Freitag steht das Gesetz nicht. Der nächste Schulausschuss findet allerdings erst am 20. Januar 2017 statt. „Wir gehen davon aus, dass es Anfang des kommenden Jahres im Landtag abgestimmt werden kann“, so CDU-Politiker Lothar Bienst. Ziel des Kultusministeriums ist, dass das Gesetz zum Schuljahr 2017/18 in Kraft tritt. Bis dahin müssen allerdings noch Verordnungen und Verwaltungsvorschriften angepasst und die Schulen darauf vorbereitet werden.

Eine neue Regelung der Bildungsempfehlung wird unabhängig davon umgesetzt – sie muss schon zum kommenden Halbjahr in Kraft treten. Das Oberverwaltungsgericht hatte die bisherige Praxis im Oktober gekippt. Der Zugang zum Gymnasium muss nun neu geregelt werden.

