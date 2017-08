Neues Rezept gegen Hausarztmangel

© dpa

Abhorchen, Puls messen, Fragen zum Befinden stellen: Jeder kennt das Prozedere beim Arztbesuch. Doch muss die Untersuchung immer ein Arzt machen? Nein, sagt Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch (CDU). Gestern übergab sie in Rodewisch (Vogtlandkreis) Fördermittelbescheide für ein neues Versorgungsmodell: Sogenannte Service-Zentren sollen künftig als Anlauf-, Beratungs- und Behandlungsstelle für Patienten dienen.

In den Zentren arbeiten keine Ärzte, sondern mittleres medizinisches Personal, also beispielsweise medizinische Fachangestellte. Sie können nicht nur Voruntersuchungen durchführen, sondern auch Hausbesuche machen und bei Bedarf einen Termin für einen virtuellen Arztbesuch vereinbaren – per Videotelefonie. Ein Pool von Ärzten kooperiert bei diesem Projekt.

Der Freistaat sieht darin ein Rezept für Gebiete mit Hausarztmangel. Zunächst sind zwei solcher Service-Zentren im Vogtland geplant. Die personelle und technische Ausstattung wird mit insgesamt 1,4 Millionen Euro gefördert. (sk/rnw)

