Neues Projekt hilft Langzeitarbeitslosen

Moritzburg. Mit einem neuen Modell namens Tandem will Sachsen Lebensgemeinschaften unterstützen, die von langer Arbeitslosigkeit betroffen sind.

Mit dem Geld sollen Ausbildungsplätze finanziert werden, die Langzeitarbeitslosen zugutekommen sollen. Das Projekt richtet sich vor allem an Familien, in denen mindestens ein Elternteil ohne Job ist. Die ersten Zuwendungen habe Arbeitsminister Martin Dulig (SPD) am Donnerstag an die Produktionsschule Moritzburg gGmbH bei Dresden überreicht, teilte das Wirtschaftsministerium mit. Die Zuwendung für drei Jahre betrage 630 000 Euro.

Die Schule unterhält unter anderem Werkstätten zur beruflichen Orientierung. Für das Modell Tandem stehen den Angaben zufolge in den kommenden drei Jahren 9,2 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel stammen aus dem Europäischen Sozialfonds und vom Land Sachsen. (dpa)

