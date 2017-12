Neues Fundament für Zwickaus Dom Weil zwei Pfeiler die Last des Bauwerks nicht tragen können, neigt sich die Kirche bereits rund 40 Zentimeter Richtung Osten. Nun wird der Konstruktionsfehler aus dem 15. Jahrhundert behoben.

Die Fundamente im Inneren des Doms in Zwickau werden auf die Sanierung vorbereitet. © dpa

Zwickau. Die Sanierungsarbeiten am Zwickauer Dom kommen voran: Die bröselnden Fundamente, die inzwischen als Hauptursache für den Schiefstand der Kirche gelten, wurden mit Stahlbeton verstärkt. „Zusätzlich werden die Fundamente längs und quer mit Bolzen verschraubt“, sagte Dombaumeister Michael Kühn der Nachrichtenagentur dpa. Über dünne Schläuche, die aus dem massiven Betonfuß herausragen, werde zudem später weiterer Beton eingebracht, um auch die letzten Hohlräume in den alten Fundamenten zu verfüllen.

Auf diese Weise soll die ertüchtigte Gründung zukünftig in der Lage sein, die Last des wichtigsten sakralen Baudenkmals der westsächsischen Stadt zu tragen. Der Dom St. Marien fällt zwischen der letzten und der ersten Kirchenbank um rund 40 Zentimeter ab. Da sich die Pfeiler an der Ostseite in Richtung Rathaus neigen, der übrige Teil aber nicht, kippt der Dom etwa in der Mitte ab und droht auseinanderzureißen, erläutert Kühn das Problem. Je schiefer die Kirche stehe, desto mehr drücke das Gewicht des riesigen Baus. Zur Entstehungszeit um 1470 sei das Fundament völlig ausreichend gewesen. Allerdings wurde der Dom später um fünf Meter erhöht, das verändere die Kräfte. Zahlreiche Zickzacklinien, die sich vom Fuß des Gebäudes bis nach oben zum Gewölbe fressen, zeugen davon.

Damit der Dom während der Arbeit an den Fundamenten nicht vornüber kippt, halten am Marienplatz zwei riesige Stützen dagegen. Deren Aufgaben sollen nun im Laufe des Jahres 2018 zwei federnde Streben im Inneren der Kirche übernehmen. Dafür werden laut Kühn zwei 18 Meter lange und etwa 60 Millimeter starke Stangen in der Tiefe mit den Fundamenten und in der Höhe mit den beiden abkippenden Pfeilern verschraubt, um die Zugkräfte aufzunehmen.

Der wertvolle Wandelaltar von Michael Wohlgemut aus dem Jahr 1479 wird währenddessen zeitweise abgedeckt, damit er keinen Schaden nimmt, ergänzt Dompfarrer Frank Bliesener. Für Gottesdienste und Konzerte werde der Dom während der Bauarbeiten uneingeschränkt genutzt. Als nächstes sollen bis zum Frühjahr die Fundamente im Kircheninneren saniert werden, so Kühn. Auch dafür komme Stahlbeton zum Einsatz, der über eine Druckleitung in das Gebäude gebracht werden muss.

Bis zur Festwoche der 900-Jahrfeier Zwickaus im Mai sollen die Arbeiten im Außenbereich soweit abgeschlossen sein, dass die Baugrube provisorisch verschlossen werden kann. Fertig sein werde man mit der Sanierung im ersten Quartal 2019. Genau festlegen möchte sich der Bauexperte jedoch nicht. Zu viele Überraschungen habe die Baustelle, in die 18 Firmen mit rund 40 Personen eingebunden sind, bislang mit sich gebracht und zahlreiche Extraarbeiten erforderlich gemacht.

Das schlägt sich auch bei den Kosten nieder: Statt der zunächst geplanten 400 000 Euro wird die Sanierung der Fundamente rund 650 000 Euro kosten. 80 Prozent davon übernimmt der Freistaat, die übrigen 20 Prozent die Landeskirche. Nach Kühns Angaben wurden seit 2015 bereits 300 000 Euro für Untersuchungen sowie Ausschachten und Abstützen des Doms ausgegeben. Weitere 100 000 Euro kosten demnach allein die zahlreichen Messungen, die regelmäßig erforderlich seien, um die Statik zu prüfen.

Doch das Ende der Fahnenstange ist auch damit noch nicht erreicht: Nach Abschluss der Arbeiten an der Ostseite muss mindestens ein weiteres Fundament an der Südseite des Doms saniert werden. Die Kosten dafür liegen bei bis zu 300 000 Euro. (dpa)

