Neues Frühwarnsystem vor Hochwasser nach Starkregen in Betrieb

Wasser fließt am 25. Juni 2016 nach schweren Regenfällen im Erzgebirge in Eppendorfdurch den Ort. Vor solchen Fluten soll das neue Frühwarnsystem warnen. © Bernd März/dpa

Dresden. Für einen besseren Schutz vor Starkregen gibt es in Sachsen nun ein erweitertes Frühwarnsystem. Damit könne vor Hochwasser durch plötzliche, lokale Starkregenereignisse rechtzeitig gewarnt werden, sagte Umweltstaatssekretär Frank Pfeil am Mittwoch bei der Inbetriebnahme des Systems im Landeshochwasserzentrum des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie in Dresden. Dabei werden die Prognosen alle drei Stunden aktualisiert, um auch auf kurzfristige Wetterentwicklungen reagieren zu können. „Vorhersage- und Warnsysteme unseres Landeshochwasserzentrums sind ein elementarer Bestandteil der Vorsorge in Sachsen“, betonte Pfeil.

Das bestehende Hochwasserinformations- und -managementsystem war nach der Flutkatastrophe von 2002 entwickelt worden. Grundlage für die Warnungen sind mehr als einhundert Hochwassermeldepegel. Ein Hochwassermeldepegel schafft jedoch bei Starkregen keine wirksame Vorwarnzeit. „In Sachsen muss insbesondere in den Sommermonaten mit einer Zunahme solcher Ereignisse gerechnet werden“, betonte Pfeil. Diese Einschätzung sächsischer Fachleute würde durch etliche Ereignissen in den letzten Jahren bestätigt. (dpa)

