Neuer Streik bei Bombardier

Schon im April gab es Proteste vor dem Werkstor von Bombardier in Görlitz. © Nikolai Schmidt

In Görlitz haben Bombardier-Mitarbeiter am Mittwochmorgen die Arbeit niedergelegt. Zum Auftakt einer Protestkundgebung vor den Werkstoren seien bereits mehrere hundert Angestellte gekommen, sagte ein Sprecher der IG Metall in Ostsachsen.



Die Gewerkschaft hofft bis zum Ende der Kundgebung auf bis zu 1 000 Beteiligte. Seit mehreren Monaten gibt es immer wieder in Görlitz Proteste gegen den geplanten Stellenabbau im Werk. Der kanadische Schienenfahrzeughersteller hatte vor einem knappen Jahr angekündigt, in Deutschland 1 430 der knapp 10 500 Arbeitsplätze zu streichen. Davon sind rund 1 200 an seinen drei größten Standorten Hennigsdorf, Görlitz und Bautzen. (dpa)

