Neue Regeln für Drohnennutzung

Immer mehr Unternehmen und Privatpersonen schaffen sich Drohnen an – für den Betrieb dieser Geräte gelten deshalb ab sofort bundesweit strengere Regeln. Darauf hat die Landesdirektion Sachsen am Montag hingewiesen. Die unbemannten Fluggeräte – also Drohnen und Flugmodelle – dürfen nur in einer Höhe bis zu 100 Metern unterwegs sein, heißt es darin.

Generell dürfen sie nur in Sichtweite des Steuerers fliegen und müssen ab einem Gewicht von 250 Gramm mit Namen und Anschrift des Eigentümers gekennzeichnet sein. Ein Flugverbot besteht unter anderem grundsätzlich über Industrieanlagen, Naturschutzgebieten, Wohngrundstücken, Liegenschaften von Behörden, Menschenansammlungen, Unglücksorten sowie über den Einsatzorten von Polizei und Rettungskräften. (SZ/lot)

www.lds.sachsen.de oder www.bmvi.de

