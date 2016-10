Neue Probleme bei der Autobahn nach Prag An einer Hochbrücke rutscht erneut die Erde. An der Eröffnung im Dezember wird aber nicht gerüttelt.

Die Autobahn von Dresden nach Prag soll noch dieses Jahr fertig sein. Auf dem Weg durchs Böhmische Mittelgebirge am künftigen Autobahndreieck Teplice/Usti bei Rehlovice klaffte noch im Sommer die letzte Lücke. Jetzt wird sie geschlossen. © Egbert Kamprath

Ales Lebl ist zufrieden: „Der Test war erfolgreich“, vermeldet der Sicherheitstechniker, der die neuen Tunnel auf der künftigen Autobahn Dresden-Prag einem Härtetest unterzieht. Am Donnerstag wurde starke Rauchentwicklung am 600 Meter langen Tunnel Radejcin simuliert. Das Entlüftungssystem sollte den Rauch so schnell wie möglich mit der Fahrtrichtung aus dem Tunnel blasen. Um die Aufgabe zu erschweren wurde ein riesiger Ventilator vor dem Ausgang postiert, der Luft mit drei Metern pro Sekunde entgegenblies. „Diesen Strom konnten wir binnen 2,5 Sekunden umdrehen, das entspricht den Vorgaben“, resümiert Lebl.

Auch sonst zeigten sich die insgesamt zwei Tunnel vorbereitet für die am 17. Dezember geplante Freigabe der letzten gut zwölf Kilometer der Autobahn. „Die Tunnel Radejcin und Prackovice sind fertig“, bestätigte Petr Kudej von der Baufirma Metrostav. Auch die Arbeiten an der Brücke zwischen den Tunneln oder dem Autobahnkreuz Rehlovice sind weit fortgeschritten. Dort, wo heute die Autobahn noch zur Schnellstraße nach Teplice abzweigt, konnte man in den letzten Wochen den rasanten Baufortschritt in Echtzeit beobachten.

Trotzdem will am Bau keine rechte Freude aufkommen. Denn auf drei Kilometern Strecke bei Prackovice, die hoch oben am Hang des Elbtals verlaufen, kämpfen die Baufirmen immer noch mit dem geologisch anspruchsvollen Gelände. Im Juni 2013 war dort auf 200 Metern Länge der Hang abgebrochen und hatte die bereits fertige Autobahn unter sich begraben. Inzwischen ist der Hang saniert, entwässert und gesichert und der Bau der Straße in den letzten Zügen. Doch die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. „Der Hang bewegt sich ein bisschen“, räumte Verkehrsminister Dan Tok vor einigen Tagen ein. Betroffen sei das Stück, wo die aufgeschüttete Trasse auf die Hochbrücke vor dem Tunnel Prackovice stößt.

Dass auf dem Gelände des Erdrutsches weitere Hangbewegungen drohen, wurde bereits im letzten Jahr bekannt. Deshalb hat die Autobahndirektion RSD ein geologisches Gutachten in Auftrag gegeben, das auf die Bewegung des Erdreichs aufmerksam gemacht hat. Öffentlich bekannt wurde das aber erst durch Recherchen der Tageszeitung Mlada fronta Dnes, die das Verkehrsministerium nun in Teilen bestätigt hat.

Allerdings bleibt weiter offen, wie stark die Erdbewegungen tatsächlich sind. Der Geologe Vladimir Cajz nennt 1,5 Millimeter pro Tag und beruft sich auf einen an den Messungen beteiligten Kollegen. Wenn das stimmt, hätte sich der Hang allerdings allein im letzten halben Jahr um 27 Zentimeter bewegt. Cajz hatte bereits seit 1995 vergeblich auf drohende Erdrutsche aufmerksam gemacht und vor der Trassenführung gewarnt. „Die Situation ist schlimmer, als von mir erwartet“, sagt er nun dem Programm DVTV.

Stützwände zu wenig verankert

„Ich glaubte, dass es erst durch die Belastung des Autoverkehrs zu Problemen am Autobahnkörper kommt“, reagierte der Geologe auf die Nachrichten. Ihm zufolge seien die Maßnahmen zur Stabilisierung der Autobahn nicht ausreichend. Untersuchungen hätten ergeben, dass der Hang bis zu einer Tiefe von 50 Metern instabil ist. Die Pfeiler und Stützwände seien nicht tief genug verankert. Das bestätigt mit Miloslava Posvarova auch eine ehemalige Mitarbeiterin der Autobahndirektion. Sie weist zudem darauf hin, dass die Bewegungen des Erdreichs im Bereich der Hochbrücke seit Beginn ihres Baus bekannt sind. „Das Projektantenbüro warf uns schon 2012 vor, dass unsere Bodenuntersuchung nicht ausreichend ist“, so Posvarova.

Laut Verkehrsminister Tok werde aber bereits an der Lösung des Problems gearbeitet. „Wir haben einen Teil des Damms abgebaggert und durch leichtes Material ersetzt. Das hat schon gewirkt, die Bewegungen sind zum Stillstand gekommen.“ Der Minister betont zudem, dass sich „nicht der Hang bewegt hat, sondern der Fahrdamm.“ Am Eröffnungstermin wird deshalb nicht gerüttelt.

Die Zeitung Mlada fronta Dnes hält diesen Termin jedoch nur zu 90 Prozent für möglich und beruft sich auf nicht genannte Quellen aus dem Umfeld des Baus. Und selbst Verkehrsminister Tok denkt erstmals über eine spätere Öffnung nach: „Wenn sich unsere Experten nicht sicher sind, dass die Autobahn zu 100 Prozent sicher ist, werden wir nicht an Wahlversprechen kleben und die Eröffnung verschieben.“

Auch wenn die Autobahn pünktlich eröffnet, dürfte sie noch länger eine Baustelle bleiben, was selbst die Autobahndirektion schon einräumte. Bisher sind die Baukosten aufgrund des Erdrutsches und weiterer ungeplanter Hindernisse von ursprünglich 370 auf gut 550 Millionen Euro gestiegen. Geologe Cajz erwartet, dass eine komplette Stabilisierung der Autobahn am Elbhang die Kosten in astronomische Höhen treiben wird. „Die jetzige Summe wird sich verzehnfachen“, so seine Ahnung.

