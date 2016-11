Neue Löwin im Zoo Leipzig Ende September waren zwei Löwen aus ihrem Gehege ausgebrochen, einer musste erschossen werden. Jetzt gibt es eine neue Großkatze.

Die neue Löwin in Leipzig: Kigali. © Zoo Leipzig

Im Zoo Leipzig ist am Donnerstag eine neue Löwin eingetroffen. Die zweieinhalbjährige Großkatze Kigali kam aus dem französischen Peaugres, wie der Zoo mitteilte. Sie soll sich zunächst hinter den Kulissen in Leipzig einleben. Dann sei geplant, sie so schnell wie möglich in die Gesellschaft von Kater Majo zu bringen. Majo lebte seit dem tödlichen Löwen-Drama Ende September allein im Zoo. Damals war er zusammen mit seinem Bruder Motshegetsi aus der Außenlage ausgebrochen. Majo konnte ins Gehege zurückgedrängt werden, Motshegetsi wurde erschossen. Die Zooleitung geht davon aus, dass die Löwen den Wassergraben übersprungen haben. Deshalb wird derzeit die Löwen-Anlage für 80 000 Euro umgebaut. (dpa/sn)

