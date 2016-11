Neue Idee für tote Strecke Ein Personenzug von Dresden über Meißen nach Döbeln könnte die Traditionslinie retten.

Hier soll kein Gras drüberwachsen: Die Bahnstrecke zwischen Meißen und Nossen in Miltitz. © Claudia Hübschmann

Er gibt nicht auf. Der bekennende Bus- und Bahnfahrer Matthias Rost aus Meißen will sich nicht damit abfinden, dass nach knapp 150 Jahren aktivem Betrieb kein Personenzug mehr auf den Gleisen von Coswig über Meißen und Nossen nach Döbeln fahren soll. Mit einer frischen Idee möchte der SPD-Kreisrat wieder Triebwagen auf die derzeit nur für Güterverkehr genutzten Schienen bringen.

Nahrung erhält die Diskussion nicht zuletzt durch ein neues Gutachten. Angeregt durch einen Antrag der sogenannten Paprika-Fraktion von SPD, Grünen und Piraten wurde es vom Landratsamt Meißen über den Verkehrsverbund Oberelbe in Auftrag gegeben. Die in Berlin ansässige ETC Transport Consultants GmbH überprüft darin den Beschluss des Verkehrsverbundes Oberelbe (VVO), auf der Regionalbahnlinie 110 von Meißen über Nossen nach Döbeln seit Dezember 2015 den Zugverkehr durch Busse zu ersetzen.

Den Anlass für die Analyse liefert ein Wechsel des Betreibers. Die Nossen-Riesaer Eisenbahn-Compagnie (NRE) hat die Strecke von der DB Netz AG übernommen. Hauptsächlich kümmert sich die Privatbahn um die Versorgung des Tanklagers in Rhäsa. Unregelmäßig fahren zudem Getreidezüge. Durch den Wechsel des Betreibers hätte sich eine neue Kostenstruktur ergeben. Deshalb solle nun nochmals gerechnet werden, heißt es in dem Gutachten der Transport Consultants.

Express würde auch Takt verdichten

Insgesamt vier Varianten mit unterschiedlichen Angebotsumfängen die haben die Berliner Analysten durchgerechnet. So sind sie der Frage nachgegangen, wie viel Geld nötig wäre, um die Strecke von Döbeln nach Meißen im früher geltenden Zweistundentakt zu bedienen und wie sich zusätzliche Haltepunkte auswirken würden, um die Verbindung attraktiver zu machen. Außerdem untersuchten sie, welche Konsequenzen es hätte, wenn die Bahnen bis Dresden-Hauptbahnhof durchfahren oder die Strecke von Leipzig über Döbeln nach Dresden sogar im stündlichen Rhythmus bedienen würden.

Im Ergebnis kommen die Gutachter zu dem Schluss, dass mit der NRE als neuem Partner die Zuschüsse durch den VVO im einstelligen Bereich gesenkt werden könnten. Von einem Spareffekt zwischen vier und sieben Prozent ist die Rede. In der Minimalvariante müsste der Verkehrsverbund damit jährlich rund 1,3 Millionen Euro an Hilfe zahlen. Das sind allerdings immer noch 550 000 Euro mehr als der aktuelle Zuschuss zum Busbetrieb in der Region.

„Daher bleiben die Ergebnisse des 2013er Gutachtens im Grund unverändert und die damals getroffene gutachterliche Einschätzung weiterhin gültig“, heißt es unisono von Verkehrsverbund und Landratsamt. Mit anderen Worten: Behörde und Verband erkennen keinen Grund, am Aus für den Personenverkehr auf der Strecke zu rütteln. Im Gegenteil, sie fühlen sich in ihren bisherigen Beschlüssen bestätigt.

SPD-Kreisrat Matthias Rost sieht das allerdings anders. Er verweist darauf, dass seiner Ansicht nach ein entscheidender Punkt in der Analyse ausgespart wurde. „Der Verkehrsverbund erhält jetzt sechs Millionen Euro zusätzlich, um die Abstände zwischen den S-Bahnen auf der Linie 1 durchs Elbtal zu verkürzen“, sagt Rost. Der Sozialdemokrat schlägt vor, mit einem Teil dieses Geldes die Regionalbahn von Döbeln über Nossen und Meißen bis Dresden durchfahren zu lassen.

Geschickt zwischen die S-Bahnen gelegt, ergebe sich damit der gleiche Effekt. Der Takt auf der Linie würde für die Fahrgäste zwischen Meißen und Dresden kürzer. Tatsächlich schlagen selbst die Berliner Analysten vor, der Vollständigkeit halber eine Expresszugvariante zu untersuchen. Dies sei auf Wunsch des VVO jedoch bei der aktuellen Studie ausgeschlossen worden.

Bei NRE-Geschäftsführer Eckart Sauter stößt die Idee auf großes Wohlwollen. Sein Unternehmen hat sich von Anfang an dafür ausgesprochen, wieder Personenverkehr auf die Schiene bringen zu wollen. Eine Eisenbahn funktioniere am besten mit einer Mischkalkulation aus Güter- und Personenverkehr, so Sauter. Er verweist zudem auf positive Signale aus der Politik. „Von Landtagsabgeordneten aus allen Parteien sind wir angeregt worden, das Thema nochmals anzugehen“, sagt der NRE-Chef.

