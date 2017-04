Neue Hochwassergebiete Ein Gesetz soll das Bauen auf Flächen an der Elbe regeln. Für Ölheizungen könnte es jetzt Probleme geben.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU/ rechts im Bild) hat sich am Montag mit der „Arbeitsgemeinschaft Elbe“ Orte in seinem Wahlkreis angeschaut, die immer wieder mit Hochwasser zu tun haben, wie hier in Promnitz. Zeithains Bürgermeister Ralf Hänsel beklagt etwa Auflandungen und Verbuschungen am Elbufer. Beides verhindere ein zügiges Ablaufen der Wassermassen. © Sebastian Schultz

Muss das künftige Traumhaus im breiteren Umland der Elbe auf Betonstelzen stehen, damit es bei einem Extremhochwasser nicht weggespült wird? Darf eine Ölheizung eingebaut werden, oder nicht, weil sie auslaufen könnte? Das sind zwei von vielen Fragen, die das geplante Hochwasser-schutzgesetz II regelt. In den verbleibenden fünf Sitzungswochen bis zum Ende der Legislatur soll es durch den Bundestag gejagt werden.

Elbe-Fachmann Ulrich Petzold (CDU) macht aus seinem Ärger über diese Hektik kein Hehl. Zusammen mit weiteren Bundestagsabgeordneten der Arbeitsgemeinschaft Elbe hat der gebürtige Wittenberger am Montag den Elbeverlauf von Riesa bis Meißen bereist. Die Parlamentarier haben mit Bürgerinitiativen, Bürgermeistern, Kollegen aus dem Sächsischen Landtag und Vertretern der Landesregierung diskutiert, wie der Hochwasserschutz entlang des Flusses noch schneller und besser organisiert werden kann.

Petzold zufolge wurde bereits 2013 im Koalitionsvertrag festgeschrieben, das dringend nötige Hochwasserschutzgesetz II innerhalb der nächsten vier Jahre zu beschließen. Das von der SPD-Politikerin Barbara Hendricks geführte Umweltministerium habe jedoch erst im Herbst vorigen Jahres einen Entwurf vorgelegt.

Wie weit geht das Risikogebiet?

Bauchschmerzen bereitet Elbe-Fachmann Petzold vor allem die Definition der sogenannten Risikogebiete. In dem neuen Gesetz werden damit Flächen bezeichnet, die noch über die Kernzone der Überschwemmungsgebiete hinausgehen und erst bei einem Hochwasser geflutet werden, mit dem weniger als einmal in 100 Jahren zu rechnen ist. Nichtsdestotrotz sind für diese Räume Regeln vorgesehen, die Bauherren und Landbesitzer stark einschränken könnten.

So soll für Grundstücke, die zum Beispiel für Deiche oder Polder vorgesehen sind, ein Vorkaufsrecht der Kommunen gelten. Auch gehören das Verbot von neuen Ölheizungen und eine Nachrüstpflicht für bestehende Anlagen in Risikogebieten dazu. Zudem sollen Behörden ausreichend Möglichkeiten erhalten, hochwasserangepasstes Bauen – zum Beispiel auf teuren Betonstelzen im Boden – in diesen Bereichen einzufordern.

Dabei ist derzeit noch ungeklärt, wie genau die fraglichen Risikogebiete überhaupt gefasst werden. Nach Angaben von Ulrich Petzold sollen die in den jeweiligen Bundesländern geltenden Hochwasserrisikokarten als Grundlage dienen. Allerdings würden sich diese in dem Punkt sehr stark unterscheiden, was den nun exakt ein Hochwasser ist, das weniger als einmal in 100 Jahren auftritt. In Sachsen-Anhalt werde zum Berechnen eines Hochwassers, welches einmal in 200 Jahren vorkommt, eine grobe Daumenregel verwendet.

In anderen Ländern würde mit ganz anderen Wahrscheinlichkeiten gerechnet. „Ich möchte, dass wir hier die Bürger nicht überfordern“, so Petzold. Wohnen sei ein kostbares Gut – gerade mit Blick auf das Elbtal. Dieses Gut dürfe nicht durch übertriebene Bau-Auflagen in Tälern der großen Flüsse verteuert werden. „Kosten und Nutzen müssen in einem gesunden Verhältnis bleiben“, so Petzold.

Einigkeit bestand in dem von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) initiierten Treffen am Montag, dass es nicht immer neuer bürokratischer Hürden für einen verbesserten Hochwasserschutz bedürfe. Stattdessen müssten diese eher abgebaut werden.

So verwies Abteilungsleiter Ulrich Kraus vom Sächsischen Umweltministerium darauf, dass es immer länger dauere, bis für ein Hochwasserschutzprojekt Baurecht bestehe. In den Jahren kurz nach der Augustflut 2002 hätte das größtenteils noch weniger als zwölf Monate gedauert. Mittlerweile seien vier bis fünf Jahre die Regel, so Kraus. Es genüge schon die Vermutung, dass eine geschützte Tierart im künftigen Baugebiet lebt, um einen neuen Deich zu verzögern. Dadurch entstünden enorme Probleme, da das Baugeld nur für bestimmte Zeiträume zugewiesen werde. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte zu, das Thema angehen zu wollen.

