Neue Fernbuslinien erreichen das Dreiländereck Von Löbau und Zittau aus geht es bald direkt nach Prag, München und Warschau. Nur von Löbau nach Zittau fahren geht nicht.

„Mein Fernbus FlixBus“ steuert jetzt auch Löbau und Zittau an. Damit sind viele Reiseziele von hier aus ohne Umstieg mit dem Bus zu erreichen. © dpa

Löbau/Zittau. Marktführer Flixbus bindet die Städte Löbau und Zittau in sein Streckennetz ein. Noch in diesem Monat wird es möglich sein, nach München, Warschau, Berlin und Prag zu fahren. Die bayrische Hauptstadt wird man sogar über Nacht erreichen.

Schon am Dienstag erreicht der erste Fernlinienbus den Zittauer Busbahnhof. Dann wird es möglich sein, nach Polen zu reisen. Die Fahrt bis nach Warschau dauert etwas mehr als neun Stunden. Abfahrt in Zittau wird 9.15 Uhr sein. Danach geht es weiter über Görlitz, Breslau und Lodz in die polnische Hauptstadt.

Ab Donnerstag wird dann auch die Gegenrichtung im Dreiländereck Halt machen. Ein Nachtbus bringt die Fahrgäste dann direkt nach München. Die täglich fahrende Linie hält um 20.25 Uhr in Görlitz und 35 Minuten später in Zittau. In der bayrischen Hauptstadt sind die Fahrgäste um sechs Uhr. Ausstiege sind zudem in Mlada Boleslav, Prag, Pilsen, Regensburg und am Münchner Flughafen möglich.

Zum Ende des Monats kommt noch eine weitere Linie hinzu. Dann verläuft eine Fernbuslinie von Berlin nach Prag über Löbau und Zittau. Die erste Fahrt in die Goldene Stadt findet am 27. April statt. Der Bus hält immer werk- und sonnabends 13.15 Uhr in Löbau und dreißig Minuten danach in Zittau. Eine Fahrkarte zwischen den beiden Städten wird aber dennoch nicht buchbar sein. Das verbietet das Fernbus-Gesetz. Laut dieser Richtlinie müssen Ein- und Ausstieg mindestens 50 Kilometer voneinander entfernt sein. Prag erreicht man schließlich 16 Uhr.

Die Fahrt wird täglich angeboten, wobei es am 1. Mai eine Besonderheit gibt. Hier wird der Bus erst drei Stunden später abfahren. In der Zukunft wird es die Abfahrtszeit 16.45 Uhr nur noch an Sonntagen geben. Die Gegenrichtung nach Berlin fährt ab 28. April um 13 Uhr in Zittau und dreißig Minuten danach in Löbau ab. Sonntags wird dies auf 15.35 Uhr beziehungsweise 16.05 Uhr verschoben. Die Reise von Zittau nach Berlin dauert fünf Stunden. Dazwischen sind Ausstiege unter anderem in Hoyerswerda und Cottbus möglich. Aber auch in Bautzen wird der Bus 16.45 Uhr Halt machen.

Fahrkarten für alle Linien können auf der Internetseite von Flixbus gebucht werden. Dort finden sich auch weitere Informationen zu den Buslinien. Ein Ticketkauf im Bus ist zwar auch möglich, aber deutlich teurer. Zudem ist es dann unsicher, ob noch ein Sitzplatz frei ist.

