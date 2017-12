Neue Etappe beim Glasfaser-Ausbau Das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ will künftig den Breitbandausbau in Sachsen vorantreiben.

Leipzig. Das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ will künftig den Breitbandausbau in Sachsen vorantreiben. Ab Frühjahr 2018 werde Thallwitz bei Wurzen als erste sächsische Gemeinde mit Glasfaseranschlüssen versorgt, kündigten ein Firmenvertreter und Bürgermeister Thomas Pöge (parteilos) an. Zwei Drittel der rund 470 Haushalte hätten sich dafür entschieden, da Glasfaser Übertragungsraten von 100 Mbits bis zu einem Gigabit pro Sekunde ermögliche. „Ab Herbst hat Thallwitz schnellere Leitungen als Leipzig oder Dresden“, sagte Pöge. Damit könne die Gemeinde auch ihre Einrichtungen wie die Grundschule, Kitas und Feuerwehr vernetzen.

Das Engagement des privaten Unternehmens koste die Kommune nichts. Es refinanziert die Arbeiten über Lieferverträge. Ein Ausbau mit einem anderen Anbieter über ein Förderprogramm des Freistaates würde Thallwitz allerdings 900 000 Euro Eigenteil abfordern. „Da könnten wir uns 15 Jahre lang nichts mehr leisten.“ Daher sei die Förderpolitik „nicht zielführend“.

Von einem neuen Büro in Leipzig aus will die „Deutsche Glasfaser“ die Erschließung weiterer Gemeinden mit sogenannten anbieteroffenen Glasfaser-Anschlüssen im ländlichen Raum vorantreiben. Der Ausbau sei existenziell für kleinere Gemeinden, sagte Astrid Münster, Bürgermeisterin in Bad Düben, wo derzeit die Akquise läuft. (svh)

