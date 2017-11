Neue Aussicht für die Bastei Die berühmte Ausblicks-Plattform darf wohl definitiv nie wieder öffnen – jedenfalls nicht in der bisherigen Form.

Diese Plattform ist nicht mehr sicher. © Marko Förster

Das Finanzministerium in Dresden will kommenden Montag die Pläne zu den künftigen Bauarbeiten am Basteifelsen vorstellen. Erstmals spricht das Ministerium konkret davon, dass auf dem Besuchermagneten eine neue Aussichtsplattform errichtet werden soll. Die vorderen zehn Meter der jetzigen Aussicht sind seit über einem Jahr abgesperrt und dürfen nicht betreten werden. Das mit Wasser vollgesogene, poröse Gestein ist nicht mehr stabil genug. Bisher hielt sich der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) mit Aussagen, die eine Alternative zu den Gehwegplatten betreffen, zurück. Fest stand bisher nur, dass diese abgebaut werden sollen.

Bei dem Termin auf der Bastei am Montag wird Finanzminister Georg Unland zudem die Sicherungsmaßnahmen vorstellen, die zeitnah angegangen werden. An dem porösen Felsen sollen als erster Schritt Steinschlagzäune errichtet werden. „Es wurde eine in mehrere Module gegliederte Planung zur Sicherung des Basteifelsens erarbeitet“, sagt Ministeriumssprecher Stephan Gößl. Die Arbeiten seien bisher noch nicht losgegangen, um die Vegetation im Nationalpark zu schützen. Erst nach der Sicherung soll die neue Plattform installiert werden. Die Entscheidung, wie es am Basteifelsen weitergeht, sollte eigentlich bereits im Sommer veröffentlicht werden. Bis dahin hatte die SIB um Zeit gebeten, alle Untersuchungen zur Geologie des Felsen noch einmal genau zu prüfen.

zur Startseite