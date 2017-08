Nervig und teuer Vandalismus macht der Lausitzer Seenland gGmbH zu schaffen. Für den Geschäftsführer ist das Maß jetzt voll.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der Aussichtspunkt am Bergener See ist ein beliebtes Ausflugsziel für Naturbeobachter. Allerdings... © A. Harter Der Aussichtspunkt am Bergener See ist ein beliebtes Ausflugsziel für Naturbeobachter. Allerdings...

... zieht er auch Diebe an: Kürzlich verschwanden die beiden massiven Holzbänke.

Wenn sich Ende des Monats die Gesellschafter der Lausitzer Seenland gGmbH zur Sitzung treffen, dann wird auch das Thema Vandalismus eine Rolle spielen. Dass man in der recht menschenleeren Abgeschiedenheit in der Bergbaufolgelandschaft sehr gut rohe Kräfte sinnlos walten lassen oder sich an fremdem Eigentum bedienen kann, davon kann Dr. Alexander Harter, der Geschäftsführer der gGmbH nämlich ein Lied singen. Und so langsam hat er die Nase voll davon, wie er sagt. Besonders von Vandalismus betroffen ist der Pavillon am Aussichtspunkt Bergener See – Anziehungspunkt für Naturbeobachter, Rastende und eben auch für Leute, die offenbar frustriert und gelangweilt sind. Dreimal seien an der Hütte inzwischen die Regenabläufe abmontiert beziehungsweise zerstört worden, so Dr. Harter. Gerade erst Ende Juli hat er das wieder feststellen müssen. Diese Abläufe zerstörungssicher herzustellen, sei kaum möglich.

Teile der Regenrinne waren auch geschmolzen, als im Frühjahr vergangenen Jahres in der Hütte gezündelt wurde. Aber der Gipfel der Frechheit ist für Alexander Harter der Diebstahl der beiden Bänke, die die Mitarbeiter der Lausitzer Seenland gGmbH für den Aussichtspunkt selbst gebaut haben. Aus Lärchenholz, aus dem Wald, der zum Naturschutzgroßprojekt gehört. „Das war wunderschön gemacht, und es steckte auch viel Arbeit drin.“ Besucher hatten nach Sitzmöglichkeiten gefragt. Der zwar etwas abseits gelegene Aussichtspunkt hat sich inzwischen zu einem „Mekka für Wolfsleute“ entwickelt, wie Alexander Harter sagt. Die Chance, von da oben am helllichten Tag einen Wolf zu sehen, sei gar nicht so klein. Auch als Picknickplatz ist der Pavillon beliebt.

Keine Woche hätten die Sitzgelegenheiten gestanden, dann habe jemand versucht, sie zu stehlen und eine Bank auf den Parkplatz gezerrt. Also fixierten die Mitarbeiter der gGmbH die Bänke gut 40 Zentimeter tief, verschraubten sie mit dem Fundament des Pavillons. Kein Hinderungsgrund für Diebe, die die Möbel raushebelten. „Selbst die Dübel sind raus“, sagt Alexander Harter, der angesichts des Gewichts der Bänke sicher ist, dass hier mehrere Leute am Werk waren.

Früher habe er Beschädigungen und Diebstähle angezeigt – doch was soll passieren ohne konkrete Hinweise zum Tatzeitpunkt? Es ist nicht nur der Aussichtsbereich in Bergen betroffen, auch die Rastplätze an den anderen Seen sind teilweise schon mehrfach beschädigt, beschmiert oder von Dieben heimgesucht worden. „Sitzauflagen, sogar Metallteile wurden demontiert.“ Am Blunodamm am Blunoer Südsee gar eine ganze Sitzgruppe.

Einmal, so Dr. Harter, hätte fast erfolgreich ermittelt werden können – als damals Feuer im Pavillon am Bergener See gelegt wurde. Es gab einen Zeugen, ein Autokennzeichen und einen einschlägig bekannten Tatverdächtigen. Für Alexander Harter war es Brandstiftung, für die Polizei „nur“ Sachbeschädigung. Doch am Ende konnte dem Verdächtigen nichts nachgewiesen werden.

Alexander Harters Mitarbeiter, derzeit vier Beschäftigte, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr und Ökologischen Bundesfreiwilligendienst absolvieren, reparieren die Schäden immer wieder. Der kommunale Seenland-Zweckverband als Hauptgesellschafter der gGmbH und Auftraggeber für die sogenannten Landschaftsmöbel, stellt das Material. Vor einigen Jahren, sagt Alexander Harter, lagen die Kosten allein für Reinigung und Ausbesserung bei rund 500 Euro jährlich. Inzwischen sind es für derartigen „Kleinkram“ rund 800 Euro.

Eine Sitzgruppe wird es am Aussichtspunkt in Bergen in absehbarer Zeit jedenfalls nicht mehr geben. Überhaupt stellt sich Alexander Harter die Frage, ob er dringend notwendige Reparaturen an der Brüstung und den Handläufen des Aussichtspunktes veranlassen soll. Daran hat der Zahn der Zeit genagt, aber von menschlicher Seite „nachgeholfen“ wurde eben auch. Das soll in der Gesellschafterversammlung ebenso angesprochen werden. Der Geschäftsführer der gGmbH ist drauf und dran, seinen Betrieb von dem Aussichtspunkt zurückzuziehen. „Aber das wäre unendlich schade um den herrlichen Ort mit seinem Bezug zum Naturschutzgroßprojekt.“ Denkbar wäre auch, einen Sponsor in der Gemeinde Elsterheide zu finden, der sich des Aussichtspunktes annimmt. „Aber die Aufwendungen durch den Vandalismus wären ihm nicht zuzumuten.“

Wer auf Diebstahl oder mutwillige Zerstörung aus ist, findet einen Weg dafür, ist sich Alexander Harter sicher. Er hat schon mal über Überwachungskameras nachgedacht, verspricht sich aber nichts davon. Denn auch die Kameras könnten relativ einfach unbrauchbar gemacht werden. Und versteckte Aufnahmen sind im Regelfall nicht gestattet.

zur Startseite

Artikelempfehlung Nervig und teuer Wenn sich Ende des Monats die Gesellschafter der Lausitzer Seenland gGmbH zur Sitzung treffen, dann wird auch das Thema Vandalismus eine Rolle spielen. Dass man in der recht menschenleeren Abgeschiedenheit in der Bergbaufolgelandschaft sehr gut rohe Kräfte sinnlos walten lassen oder sich an fremdem Eigentum bedienen kann, davon kann Dr. Alexander Harter, der Geschäftsführer der gGmbH nämlich ein Lied singen. Und so langsam hat er die Nase voll davon, wie er sagt. Besonders von Vandalismus betroffen ist der Pavillon am Aussichtspunkt Bergener See – Anziehungspunkt für Naturbeobachter, Rastende und eben auch für Leute, die offenbar frustriert und gelangweilt sind. Dreimal seien an der Hütte inzwischen die Regenabläufe abmontiert beziehungsweise zerstört worden, so Dr. Harter. Gerade erst Ende Juli hat er das wieder feststellen müssen. Diese Abläufe zerstörungssicher herzustellen, sei kaum möglich. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/sachsen/nervig-und-teuer-3757120.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: