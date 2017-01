Navi lotst Auto in Schnee Ein Mann aus Baden-Württemberg vertraute auf die Technik und steckte in Frankenthal fest.

Das Navi lotste den Fahrer in einen Schneehaufen. © Symbolfoto: dpa

Dumm gelaufen: Das Navi seines Autos hat am Montagvormittag einen Vertreter aus Baden-Württemberg fälschlicherweise in die Querstraße in Frankenthal und damit direkt in einen Schneehaufen gelotst. Dieser Wagen und der eines freundlichen Helfers, der ebenfalls stecken blieb, konnte nur mit schwerer Technik wieder herausgezogen werden.

Es war gegen 9.30 Uhr, als der Fahrer von Großharthau kommend in Frankenthal unterwegs war und das Navigationsgerät die Querstraße als eine mögliche freie Route anzeigte. Weil die Straße aber eigentlich nur von Radfahrern, Fußgängern und landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt werden darf, wird sie auch bei Schnee nicht beräumt. Das wurde dem Baden-Württemberger zum Verhängnis: Sein Wagen blieb stecken. Als ihn ein hilfsbereiter Frankenthaler mit seinem Auto herausziehen wollte, blieb auch er stecken. Letzte Rettung war die Frankenthaler Feuerwehr, die gegen 10 Uhr alarmiert wurde, wie Wehrleiter Kay Winkler mitteilte. „Wir mussten bei unserem Fahrzeug erst einmal Schneeketten aufziehen, sonst wären wir da gar nicht durchgekommen“, so Winkler. Letztlich war es dann ein herbeigerufener Traktor, der es schaffte, beide Autos wieder aus dem Schnee zu ziehen.

Autos in der Querstraße sind nicht neu. „Es kommt immer mal wieder, dass Navis Fahrer hier trotz Verbotsschild reinfahren lassen“, so Wehrleiter Winker. (cm)

