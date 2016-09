„Nationalismen sind von gestern“ Der Breslauer Stadtpräsident Rafal Dutkiewicz erhielt in Dresden den Kästner-Preis. Von Festungsbauten in Europa hält er gar nichts.

Mit dem Preis in den Händen: Rafal Dutkiewicz, Stadtpräsident von Breslau. Geschaffen hat die Bronzefigur der im Vorjahr gestorbene Dresdner Bildhauer Vinzenz Wanitschke. Der Preis ist mit 10 000 Euro dotiert, die gespendet werden. © Robert Michael

Dresden muss erst einen polnischen Gast einladen, um eine Wahrheit zu hören, die hier in diesen Tagen kaum jemand laut aussprechen mag. Was denn die Antwort ist auf Bedrohungen durch militärische Abenteuer in der Ukraine, gewaltige Flüchtlingsbewegungen weltweit und den Terrorismus, der den Kontinent in neuer Qualität erreicht hat, fragt Dr. Rafal Dutkiewicz, Stadtpräsident von Wroclaw gestern seine Zuhörer im Festsaal von Schloss Albrechtsberg.

Nein, nicht die Rückkehr zum Nationalismus und neue Festungsbauten. Ganz im Gegenteil - und er zitiert den polnischen Kardinal Kominek: „Europa ist unsere Zukunft - Nationalismen sind von gestern.“

Weil er das verzagte Deutschland gut kennt, sagt er es, nur leicht variiert, gleich mehrfach. Rafal Dutkiewicz, der gestern den Erich- Kästner-Preis des Dresdner Presseclubs erhielt, weiß um die scharfe Kritik an der Kanzlerin und ihrer Flüchtlingspolitik, um den Aufschwung der AfD, kennt die Pegida-Sprüche und erlebt in seinem Heimatland selbst den Rechtspopulismus, der dort sogar die Regierungspolitik bestimmt.

Und er weiß um die Erosionserscheinungen in der Europäischen Union. Aber Dutkiewicz lässt sich nicht beirren: Europa muss Flüchtlinge aufnehmen, so seine in Polen wahrlich nicht selbstverständliche Position. Europa muss aber gleichzeitig den Zufluss begrenzen, um das auch zu schaffen. Dutkiewicz schöpft die Klarheit seiner Positionen aus der wechselvollen Geschichte seiner Heimatstadt. Sie hat polnische, deutsche, tschechische, österreichische Wurzeln und war über Jahrhunderte eine blühende Metropole und Ost-West-Drehscheibe.

Man darf wieder Breslau sagen

Nach der Zerstörung im Krieg, nach einem kompletten Bevölkerungsaustausch ist es heute wieder eine tolle Stadt mit enormer Energie, die ihre Kraft nicht zuletzt aus der EU-Erweiterung bezog. Rafal Dutkiewicz kann heute, anders noch als seine Vorgänger, unverkrampft von „Breslau“ sprechen - auch wenn in seinem Redemanuskript gestern zunächst schon noch „Wroclaw“ stand. In einem SZ-Interview im Mai hatte er begründet, dass auch Deutsche das heute ohne Beklemmung tun können. Dazu musste in seinem Land aber erst Selbstbewusstsein wachsen. Vor allem Solidarnosc habe es vermittelt. Solidarnosc heißt Solidarität – markanter übersetzt aber mit Nächstenliebe, sagt Laudator Dr. Erhard Busek, einst Vizekanzler Österreichs. Dutkiewiczs Leben war davon getragen, verbunden mit seiner Bereitschaft, Zeichen der Verständigung zu setzen. Er hat es in seinen 14 Amtsjahren verstanden, aus der wechselvollen Geschichte der Stadt das Beste zu machen, sich für die Kulturhauptstadt Europas engagiert und die Beziehungen zur Partnerstadt Dresden ausgebaut.

Mit Dirk Hilbert, Helma Orosz und Ingolf Roßberg waren denn auch gleich drei Dresdner Oberbürgermeister zur Ehrung erschienen. Wir können der Mitte Europas solche Menschen wie Dutkiewicz nur wünschen, so Busek - und erinnerte an einen Satz von Erich Kästner: „An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern.“

