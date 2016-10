Nasenbeinbruch an der Ampel

Erst Vorfahrt genommen, dann zugeschlagen: Ein noch unbekannter Mann hat am Dienstagabend einem 51-Jährigen an einer Kreuzung schmerzhaft seinen Unwillen zum Reden kundgetan. Die Leipziger Polizei sucht jetzt nach dem Täter.

Das war passiert: Der 51-Jährige fuhr mit einem Barkas B 1000 von Wachau nach Liebertwolkwitz, als aus der Einmündung zu einer Umgehungsstraße plötzlich ein weißer Kleintransporter geschossen kam. Nur mit Mühe konnte der 51-Jährige ausweichen und eine Kollision verhindern. Anschließend reihte er sich mit seinem Barkas dahinter ein.

In Liebertwolkwitz zwang eine rote Ampel die beiden Autos zum Halten. Der 51-Jährige entschloss sich, den Voraussfahrenden wegen der Aktion an der Einmündung zur Rede zu stellen. Er klopfte deshalb an die Scheibe der Fahrertür. Doch noch bevor der Mann etwas sagen konnte, hatte er schon die Faust des Transporterfahrers im Gesicht. Auf die Frage hin, was das solle, antwortete der Schläger: „Na, du hast mein Auto berührt.“

Von Schmerzen, dem Schlag und der prompten Antwort überrumpelt, ließ der 51-Jährige den Transporterfahrer ziehen. Später stellten Ärzte in einer Notfallklinik fest, dass die Nase des Mannes gebrochen ist. Daraufhin erstatte er Anzeige.

Jetzt sucht die Polizei nach dem Schläger. Er soll etwa 30 Jahre alt sein und einen weißen Kleintransporter ohne Aufschrift fahren. Als er den 51-Jährigen schlug, befanden sich noch ein Beifahrer sowie ein schwarz-weißgefleckter Hund in dem Fahrzeug. (fsc)

