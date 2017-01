Nasenbär droht Rauswurf aus Sachsens Zoos Die EU will die Haltung und Zucht von eingewanderten Tieren verbieten. Experten streiten, ob das sinnvoll ist.

Ein enger Verwandter des Waschbären, der Nasenbär, ist in deutschen Zoos beliebt. Eine EU-Verordnung könnte dazu führen, dass die Tiere ebenso wie ihre umstrittenen Verwandten dort bald nicht mehr zu sehen sind. © action press

Der Leipziger Zoo bekam bereits zu spüren, wie sich die neue EU-Verordnung auf die Tierhaltung auswirken könnte. Direktor Jörg Junhold erzählt, der Zoo habe einen Neubau mit Nasenbären geplant. Dafür sollten die chinesischen Muntjaks, die dort bisher leben, abgeschafft und an einen privaten Halter in den Niederlanden abgegeben werden. Das Problem: Beide stehen auf der EU-Liste sogenannter invasiver Tier- und Pflanzenarten. Deswegen müssen die Muntjaks jetzt in Leipzig bleiben. Praktisch bedeute das, ein Teil der Tiere müsse geschlachtet werden, so Junhold. Er begrüße ausdrücklich das Anliegen der EU-Verordnung. Aber, so die rhetorische Frage: „Sind die Zoos das eigentliche Problem?“

Die EU-Kommission hat bereits vor zwei Jahren eine Verordnung beschlossen, nach der bestimmte Tiere unter anderem nicht gehalten, verkauft oder weitertransportiert werden dürfen. Welche Tiere das betrifft, dazu wurde im Sommer eine Liste verabschiedet, neben Nasenbär und Muntjak steht der Waschbär darauf. Ein entsprechendes deutsches Gesetz zur Umsetzung der EU-Verordnung soll noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden. Damit ist es jetzt auch ein Fall für Sachsens Landtag: Auf Antrag von CDU und SPD gab es dort am Dienstag eine Experten-Anhörung. Die wichtige Frage: Wie kann man die Artenvielfalt in sächsischen Zoos trotzdem erhalten?

Laut EU-Kommission sollen auch in Zoos die auf der Liste aufgeführten Tierarten nicht mehr gehalten und gezüchtet werden. Ein Einstieg zur Einengung und letztendlich Abschaffung der Zoos sei das, wettert Thomas Kauffels. Er ist Direktor des Opelzoos in Kronberg im Taunus und außerdem Vorsitzender des Europäischen Zooverbands.

Ganz so dramatisch sehen das nicht alle geladenen Experten. Klar ist, dass einige Zoos betroffen sein werden. Laut Recherchen des Leipziger Zoodirektors Junhold leben in deutschen Zoos weit über 500 Tiere, die auf der EU-Liste stehen. Besonders beliebt ist der südamerikanische Nasenbär, der in 22 deutschen Zoos lebt. Aber auch der Waschbär ist in 16 Zoos zu Hause.

Als invasiv gelten Tiere und Pflanzen dann, wenn sie sich in fremden Gebieten ansiedeln und dort negative Auswirkungen auf die heimischen Arten haben. Die EU-Liste führt bisher 37 Tiere und Pflanzen. Vollständig ist sie damit bei Weitem nicht, das Bundesamt für Naturschutz stuft 168 Arten in Deutschland als invasiv oder potenziell invasiv ein.

Ein Problem, das viele der Experten mit der EU-Liste haben, ist, dass sie für die gesamte Europäische Union gilt. Nicht jede Art kann sich aber überhaupt in allen EU-Ländern ansiedeln. Manchen ist es in Deutschland schlicht zu kalt. Zoodirektor Kauffels zählt dazu auch den Nasenbären.

Verbot in Zoos löst Problem nicht

Die Zoos sind nicht das Problem, so die einhellige Meinung, auch von den Umweltexperten vom Bund für Umwelt und Naturschutz, der sächsischen Vogelschutzwarte und aus der Biodiversitäts-Forschung. „Durch Verbote für zoologische Einrichtungen wird das Waschbär-Problem nicht gelöst“, bringt es der Görlitzer Tierparkdirektor Sven Hammer auf den Punkt. Und auch Artenschutzreferent Gerhard Adams vom Bundesumweltministerium hält ein Verbot für fatal. Die Zoos würden wichtige Bildungsarbeit leisten. Ein Beispiel nennt Tierparkdirektor Hammer: In Görlitz leben Otter und Waschbär zusammen in einem Gehege, um die Konflikte zwischen heimischen und invasiven Arten darzustellen.

Für eine Lösung des Problems gibt es unterschiedliche Ansätze. Artenschutzreferent Adams hält eine Ausnahme für Zoos auf Grundlage der Verordnung für möglich, auch wenn die Auslegung der EU-Kommission eine andere ist. Da der bisherige deutsche Gesetzesentwurf eine solche nicht vorsieht, liege es an den Ländern, hier Regelungen zu finden. Tierparkdirektor Hammer wünscht sich eine EU-weite Ausnahme für Zoos, der Leipziger Direktor Junhold hingegen lediglich eine Rücknahme der Rechtsauslegung der EU-Kommission. Kauffels möchte die Verordnung auf eine Richtlinie zurückstufen und Zoos juristisch enger definieren, sodass eine Ausnahmeregelung einfacher ist. Richtlinien sind weniger verbindlich, sie überlassen den einzelnen EU-Ländern die Gesetzesdetails.

zur Startseite