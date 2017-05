Nachgebessert im Lößnitzbad Zum Saisonstart war das Freibad nicht im besten Zustand. Der Bäderchef erklärt, was sich jetzt tun soll.

Bäderchef Titus Reime kam am Dienstag zur Stippvisite ins Lößnitzbad. Auch zwei Mitarbeiter vom Ordnungsamt waren vor Ort, um nach dem Rechten zu sehen.

Seit dem Wochenende hat sich schon einiges getan. So wurden die Geländer an den Treppen ausgebessert.

Die Toiletten sind zwar nicht neu, aber jetzt geöffnet.

Es war klar, dass viele Radebeuler, vor allem die Stammgäste des Lößnitzbades, am ersten Öffnungstag mit Adleraugen auf dessen Zustand gucken würden. Seit Sonnabend hat die ehemalige Naundorfer Kiesgrube als frei zugängliche Badestelle geöffnet. Ohne Eintritt und ohne Aufsichtspersonal. Kritiker dieser Entscheidung befürchten, das Bad könnte vergammeln. Beim Start lief tatsächlich noch nicht alles rund. Die Toiletten etwa waren nicht wie versprochen geöffnet. Bei einem Rundgang hat die SZ jetzt mit Titus Reime, dem Geschäftsführer der Stadtbäder und Freizeitanlagen GmbH Radebeul (Sbf), über die Mängel gesprochen und darüber, was sich schon getan hat und noch ändern soll.

Die Zugänge zum Wasser: Algen auf den ersten Stufen werden entfernt

Badegäste hatten am Sonnabend bemängelt, dass die Stufen, die ins Wasser führen, völlig veralgt und rutschig sind. Am Dienstagnachmittag sieht das schon anders aus. Die Treppen sind ordentlich. Die Algen auf den ersten beiden Stufen im Wasser werden regelmäßig entfernt, sagt Reime. Ganz vermeiden könne man den Algenwuchs aber nicht. „Das gehört zum Naturbadcharakter dazu“, so der Bäderchef. Auch auf der Wasseroberfläche schwimmen einige Algen mit Blütenstaub. Die Nester sollen weggemacht werden, wenn die Baumblüte vorbei ist.

Die Geländer: Handläufe wurden an vielen Stellen ausgebessert

Wo noch am Wochenende die Farbe abblätterte, sind die roten Metallgeländer an den Treppen an vielen Stellen jetzt ausgebessert und frisch gestrichen. Die Geländer stehen zwar schon seit den 60er-Jahren, neue sind aber nicht geplant. Varianten aus Edelstahl würden bis zu 90 000 Euro kosten, sagt Reime. An wackligen Stellen sind die Geländer jetzt wieder fest im Boden verankert.

Die Toiletten: Die Räume sind nicht saniert, aber jetzt offen

Die Stadt hatte versprochen, die Toiletten im Bad weiter zu öffnen. Doch am Wochenende standen die Gäste vor verschlossenen WC-Türen. Ein Versehen, sagt Reime. Der zuständige Mitarbeiter habe vergessen, aufzuschließen. Saniert wurden die Toiletten nicht, am Dienstag ist aber alles ordentlich. Auch Klopapier gibt es. „Die Toiletten gewinnen keinen Schönheitswettbewerb“, gibt Reime zu. Sie seien aber funktionstüchtig und würden regelmäßig gereinigt. In den nächsten zwei Wochen kämen noch neue Wasserhähne.

Die Müllentsorgung: Spezielle Behälter für Grillkohle kommen noch

Bisher stehen im Bad nur die Steinmülleimer, die es schon immer gab. Für Verpackungsmüll reichten die aus, sagt Reime. Am Sonnabend sei von 39 Mülleimern nur einer richtig voll gewesen. Grillkohle darf in den Mülleimern aber nicht entsorgt werden. Dafür sollen spezielle Behälter aus Metall im Juni angeschafft werden. Erst dann könne man auch die versprochene Grillstelle einrichten, sagt Reime.

Der Rückbau: Planschbecken bleibt ungenutzt, neue Idee für Umkleiden

Das geflieste Kinderplanschbecken darf es bei einer offenen Badestelle nicht mehr geben. Das leere Becken werde in nächster Zeit nicht weggerissen, sagt Reime. Gepflegt ist am Dienstag dafür das Kinderklettergerüst. Auch die Liegeflächen sind ordentlich gemäht. Die Umkleiden könnten in Zukunft von Vereinen für Treffen genutzt werden, so der Bäderchef.

Die Badezeiten: In der Nacht ist Schwimmen nicht erlaubt

Geschwommen werden darf zwischen 7 und 22 Uhr. Dadurch soll in der Nacht Ruhe herrschen im Bad. Auf dem Gelände aufhalten dürfen sich die Gäste aber zu jeder Tageszeit. Eintreten kann man nur noch durch das kleine Tor am Haupteingang. „Wir wollen nicht, dass Leute mit Autos reinfahren“, sagt Reime.

