Nach Schnee und Glätte: Verkehrslage ruhiger

Leipzig. Nach dem teils starken Schneefall am Sonntag hat sich die Lage auf den Straßen weitgehend beruhigt. In der Nacht zum Montag habe es in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen keine schweren wetterbedingten Unfälle oder größeren Verkehrsbehinderungen gegeben, teilten die zuständigen Polizeidirektionen mit. Allerdings sei örtlich im morgendlichen Berufsverkehr noch mit glatten Straßen zu rechnen.

Am Sonntag hatten Schneefall und Glätte in allen drei Bundesländern für zahlreiche Unfälle gesorgt. In Sachsen-Anhalt hat es nach Angaben der Polizeidirektionen insgesamt fast 300 Unfälle mit mindestens 42 Verletzten gegeben. Nach Auskunft der Landeseinsatzzentrale der Polizei ereigneten sich in Thüringen fast 100 Unfälle - mit wenigen leicht verletzten Personen. Schwerverletzte habe es nicht gegeben, sagte ein Sprecher. In Sachsen kam es allein in Leipzig innerhalb von knapp vier Stunden zu etwa 100 Unfällen. (dpa)

