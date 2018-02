Nach Leichenfund Obduktion angeordnet

Wilkau-Haßlau. Nach dem Fund zweier Leichen auf einem Dreiseithof in Wilkau-Haßlau im Landkreis Zwickau soll eine Obduktion Klarheit über die Todesursache bringen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Zwickau war am Donnerstag nach einem Feuer die verbrannte Leiche einer 52 Jahre alten Frau entdeckt worden. Danach wurde der 50 Jahre alte Ehemann erhängt in einem Nachbargebäude aufgefunden. Ergebnisse der Obduktion würden in der kommenden Woche vorliegen, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag weiter mit.

Über die Brandursache konnte sie noch keine Angaben machen, der Fall stehe erst am Anfang. Bei dem Feuer wurde eine 92 Jahre alte Bewohnerin aus dem Obergeschoss geborgen, ein 25 Jahre alter Mann rettete sich durch einen Sprung aus dem Haus. (dpa)

