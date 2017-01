Nach Leichenfund auf Baustelle: Tote identifiziert Die gefundene Frau starb an einer Unterkühlung. Eine Straftat schließen die Ermittler weitestgehend aus.

Bei der Toten, die auf einer Baustelle in Leipzig gefunden wurde, handelt es sich um eine 27 Jahre alte Deutsche. Sie sei nicht als vermisst gemeldet gewesen, wie die Staatsanwaltschaft Leipzig am Donnerstag mitteilte. Weitere Einzelheiten zur Identität, etwa woher die Frau genau stammt, nannte die Behörde nicht. Die Obduktion hatte ergeben, dass die 27-Jährige an Unterkühlung starb. Eine Straftat schließen die Ermittler weitestgehend aus. Derzeit untersuchen sie, wie die Frau auf das Gelände kam und warum sie sich dort aufhielt. Laut Behörden war die Frau nicht obdachlos. Ihre Leiche wurde am Montag entdeckt. (dpa)

