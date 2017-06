Nach Bahn-Chaos - Züge rollen wieder Brandanschläge haben Montagmorgen die Bahn in Sachsen und anderen Teilen Deutschlands großflächig lahmgelegt. Das OAZ ermittelt, ein politischer Zusammenhang wird vermutet.

Lange ging gar nichts. Seit 10.30 Uhr rollen aber erste Bahnen wieder. Auf der großen Anzeigetafel im Dresdner Hauptbahnhof stehen wieder Abfahrtszeiten. © Stefan Becker

Montagmorgen um 7 Uhr - mitten im Berufsverkehr - musste die Deutsche Bahn den Zugverkehr in Dresden und weiten Teilen Sachsens einstellen. Betroffen waren der Fernverkehr, der Regional- und der S-Bahn Verkehr. Der Grund: Vandalismus, so twitterte es die DB.

Mindestens zwölf Brandanschläge in Leipzig, Berlin und Hamburg haben zu einem großflächigen Ausfall bei der Bahn gesorgt.

In Sachsen waren die Großräume Dresden, Chemnitz und Leipzig betroffen.

Auch Trilex-Züge in Ostsachsen und der Lausitz standen still.

Das OAZ hat in Sachsen die Ermittlungen übernommen.

Seit 10.30 Uhr ist der Verkehrsknoten in Dresden wieder am Netz. S-Bahnen, Trilex und Fernzüge nach Berlin fahren wieder.

Die Bahn informiert auf bahn.de über Verspätungen.

In einer Presseinformation teilte das OAZ am Vormittag mit, weshalb es zu den erheblichen Störungen kam: Demnach gab es in der Nacht zwischen 1.00 Uhr und 4.30 Uhr bundesweit mindestens zwölf Brandanschläge auf Bahnstrecken der Deutschen Bahn AG. „Die Bundespolizei stellte in Niedersachsen, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen mehrere brennende Kabelschachte fest“, hieß es. In Leipzig seien an vier Tatorten Brandvorrichtungen hochgegangen; konkret in Leutzsch, an der Riesaer Straße/Wurzener Straße, in Wiederitzsch und in der Slevoigtstraße.

Die Extremismusermittler gehen davon aus, dass zwischen den Bränden möglicherweise ein Zusammenhang besteht. „Eine politische Motivation beziehungsweise ein Bezug zum G20-Gipfel in Hamburg kann nicht ausgeschlossen werden“, hieß es in der OAZ-Mitteilung. Im Internet kursieren seit dem Vormittag Informationen, die diesen Verdacht nahelegen. Ein auf dem Portal linksunten.indymedia.org erschienener Artikel im Stile eines Bekennerschreibens endet mit den Worten „Shutdown G20 – Hamburg vom Netz nehmen!“

OAZ, Bundesländer und das BKA arbeiten zusammen und ermitteln gegen die unbekannten Täter wegen Verdachts des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Leipziger Kriminalpolizei unter (0341) 966 46666 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wer am Morgen Radio hörte oder ständig im Smartphone die Nachrichtenlage verfolgte, erfuhr schnell, dass große Streckenteile nicht befahrbar waren. Reisende und Pendler auf den Strecken Leipzig-Dresden, Leipzig-Coswig, Leipzig-Chemnitz, Leipzig-Halle und Leipzig-Erfurt brauchten deshalb erheblich mehr Zeit.

Bahnverkehr rollt wieder an

Aufatmen um 10.30 Uhr: Die elektronischen Stellwerke in Dresden-Neustadt und am Dresdner Hauptbahnhof wurden noch am Vormittag wieder in Betrieb genommen. Kurze Zeit später rollte im Hauptbahnhof der erste Zug. Die S1 von Dresden nach Schöna fuhr aus. Auch der Fernverkehr auf der Strecke nach Berlin lief wieder an. Ebenso normalisierte sich die Lage rund um Leipzig. Bis die Züge nach der Großraumstörung wieder überall planmäßig fahren, wird es allerdings noch bis zum Nachmittag dauern.

Die Züge des Verkehrsunternehmens Trilex in der Lausitz und in Ostsachsen sind ebenfalls wieder unterwegs. „Aufgrund der massiven Beeinträchtigung des Nah- und Fernverkehrs wird es allerdings noch etwas dauern, bis alle Züge wieder fahrplanmäßig verkehren“, erklärte Trilex-Sprecher Jörg Puchmüller.

An den Bahnhöfen in den sächsischen Großstädten bildeten sich am Morgen schnell lange Schlangen. Fahrgäste und Pendler wollten wissen, wie sie weiterkommen nach Berlin, Leipzig oder zur Arbeit ins Dresdner Umland. Doch auf die Schnelle konnten die Bahnmitarbeiter die vielen Fragen nach Schienenersatzverkehr oder Kostenübernahme für die Mietwagen oder Fernverkehrsbusse nicht beantworten. „Sie können es probieren“, sagte ein DB-Service-Mann im Neustädter Bahnhof und musste sich die Schimpftiraden der gestrandeten Fahrgäste anhören, die immer wieder mit „Typisch Bahn“ loslegten. Doch die Bahn, so legen es die Ermittlungen des OAZ nahe, kann für das Chaos zum Wochenbeginn nichts.



Große Verkehrsbeeinträchtigungen gab es auch in Hamburg, wo zwei Brände gemeldet worden waren. Die Strecke nach Lübeck war unterbrochen. In Berlin brannte es im S-Bahnhof Treptower Park. Im Berufsverkehr der Millionenstadt kam es deshalb zu erheblichen Einschränkungen. Betroffen waren zahlreiche S-Bahnlinien, teilte die S-Bahn auf Twitter mit. (fsc/nm/dpa)



#Vandalismusschäden im Raum #Leipzig Hbf. Zugausfälle/Zugteilausfälle und Verspätung bis 60 min. möglich. Dauer nicht bekannt. — Deutsche Bahn (@DB_Info) 19. Juni 2017

