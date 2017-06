Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Wegen Verdachts auf Drogenhandel hat das Amtsgericht Chemnitz gegen einen 36-Jährigen Haftbefehl erlassen. Wie die Polizei in Chemnitz am Dienstag mitteilte, fand die Polizei am vergangenen Donnerstag im Keller des mutmaßlichen Dealers sechs Kilogramm Marihuana und 160 Gramm Amphetamine.

Auch in seiner Wohnung befanden sich geringe Mengen Marihuana und über 5 000 Euro in der für das Drogenmilieu typischen Stückelung. Der 36-Jährige ist bereits seit vergangenem Freitag in einer Justizvollzugsanstalt. (dpa)

