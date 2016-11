Mutmaßlichem Autodieb geht Sprit aus Der 37-Jährige blieb mit seinem Wagen auf der Autobahn in Thüringen stehen. Das Auto war am Tag zuvor in Bad Schandau gestohlen worden.

Ausgerechnet in einem gestohlenen Auto ist einem 37-Jährigen auf der Autobahn das Benzin ausgegangen. Die Polizei kam am Mittwoch zu dem liegengebliebenen Wagen auf der A4 bei Ronneburg, um zu helfen. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Auto am Tag zuvor im sächsischen Bad Schandau gestohlen worden war. Der Fahrer, der auch auf der Fahndungsliste der Staatsanwaltschaft in Rostock wegen Eigentumsvergehen steht, wurde festgenommen. (dpa/th)

