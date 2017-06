Motorradfahrer erliegt Verletzungen Der Mann, der am Pfingstmontag bei einem Unfall bei Gnaschwitz schwer verletzt wurde, ist im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen zu der Kollision dauern an.

Bei einem schweren Unfall auf der S 119 wurde am Montag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Er verstarb später im Krankenhaus. © Jens Kaczmarek

Der Motorradfahrer, der am Pfingstmontag auf der Staatsstraße 119 bei Gnaschwitz mit einem Audi zusammengestoßen ist, ist seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Darüber informiert die Polizei. Der Unfall hatte sich in den frühen Nachmittagsstunden ereignet. Der 33-jährige Audifahrer war aus Richtung Drauschkowitz gekommen und wollte die Kreuzung zur S 119 geradeaus in Richtung Schlungwitz überqueren. Dabei übersah er vermutlich den von links auf der Vorfahrtsstraße, aus Richtung Bautzen kommenden Kradfahrer. Der 47-Jährige konnte den Zusammenstoß mit dem Audi nicht mehr verhindern und prallte direkt auf die linke Seite des Pkw.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Görlitz hat die Unfallaufnahme und weiteren Ermittlungen übernommen. Beide Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst vom Unfallort geschleppt und sichergestellt. Die Kreuzung war für etwa fünf Stunden zur Unfallaufnahme voll gesperrt. (szo)

