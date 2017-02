Moritzburger Fasanenzüchter gibt auf An der Vogelgrippe liegt es nicht. Doch die hat die Probleme von René Kreher noch verschärft.

Fasanenzucht am Ende: René Kreher hat die Nase voll. © Christian Juppe

Wenn Besucher in den vergangenen Jahren im Frühjahr am Fuße des Moritzburger Fasanenschlösschens beobachten konnten, wie die Fasanenküken aus den Eiern schlüpften, ließ das nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Dieses Erlebnis wird es künftig wohl nicht mehr geben. Denn René Kreher, der die lange Tradition der Fasanenzucht an diesem Ort 2006 wiederbelebte, gibt auf. „Dieser Schritt fällt mir natürlich nicht leicht, aber ich habe schon seit einiger Zeit ans Aufhören gedacht“, sagt der Wahl-Moritzburger. Allerdings hatte der Züchter immer noch auf eine Lösung der Probleme gehofft, die ihm eigentlich schon von Beginn an Sorgen bereiteten.

Die historische Fasanenanlage gehört, wie das Fasanenschlösschen, das einstige Hofküchengebäude daneben sowie der Leuchtturm, dem Freistaat. Für Baufragen ist der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) zuständig. Seit Jahren ist René Kreher im Gespräch mit dem Freistaat wegen der Wiederherstellung des auf historischen Ansichten zu sehenden langgestreckten Bruthauses und der dazugehörigen Volieren.

Den linken Teil und das mittlere Gebäude gibt es noch. Der Züchter nutzt diese auch. Ebenso wie zwei kleinere Bruthäuser, die der SIB in den vergangenen Jahren saniert hat. „Das rechte Gebäude ist allerdings in den 1990er-Jahren eingestürzt. Restauratorische Untersuchungen für den Wiederaufbau wurden bereits durchgeführt. Dieser soll auch erfolgen. Wann dafür allerdings Geld zur Verfügung steht, ist ungewiss“, sagt René Kreher.

Dabei hat der 38-Jährige in seinen Unterlagen auch Architektenzeichnungen für den Aufbau, die der SIB schon 2008 hat anfertigen lassen. „Am Monatsanfang habe ich noch einmal den Versuch unternommen, eine konkrete Aussage zu bekommen, wann welche Baumaßnahmen geplant sind, aber wieder ohne Erfolg“, sagt der Züchter. Neben dem Bruthaus gehe es dabei auch um die Sanierung von Mauern, einen frostfreien Wasser- und einen neuen Elektroanschluss. Auf eine Anfrage der SZ an die Zuständigen gab es allerdings nur Unverbindliches – so wie es René Kreher offenbar seit Jahren zu hören bekommt.

Prekär wurde die Situation Ende vergangenen Jahres mit dem Ausbruch der Vogelgrippe. Zwar bekam René Kreher wegen der fehlenden Möglichkeiten eine Ausnahmegenehmigung von der angeordneten Stallpflicht, allerdings sind seine Tiere massiv von der tödlichen Krankheit bedroht.

Derzeit leben am Fasanenschlösschen noch knapp 100 Tiere von neun verschiedenen Fasanenarten. Etwa die Hälfte sind Zuchttiere. Die anderen sind Jungvögel aus dem Vorjahr. „Diese sollten eigentlich längst zum Auswildern in Brandenburg sein“, sagt René Kreher. Sobald die Tiere wieder transportiert werden dürfen, will er den Moritzburger Bestand um 80 Prozent verringern. „Wie es dann weitergeht, hängt unter anderem davon ab, ob ich vor März 2019 aus dem Pachtvertrag komme und der Freistaat eventuell etwas von dem übernimmt, was ich dort gebaut habe“, ergänzt der Züchter. „Öffentliche Besuchertage wird es aber definitiv nicht mehr geben.“ Und flauschige Küken auch nicht.

