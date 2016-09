Mordprozess ohne Leiche Eine Mutter, ihre Tochter und deren Freund aus Syrien sollen in Leipzig einen Afghanen aus Habgier umgebracht haben.

Ein Trio aus Syrien soll Ende November vorigen Jahres in Leipzig einen Dolmetscher aus Afghanistan, der in Chemnitz lebte, heimtückisch und aus Habgier umgebracht haben. © dpa

Moderne Kriminaltechnik kann schwere Straftaten mit Gentests und GPS-Ortung akribisch belegen. Leichen finden kann sie nicht. Auf der Anklagebank des Leipziger Landgerichts sitzen nun dennoch die 38-jährige Entessar A., ihre erst 17-jährige Tochter Santa A. und deren 21-jähriger Freund Mohammad Hasan A. Das Trio aus Syrien soll Ende November vorigen Jahres in Leipzig einen Dolmetscher aus Afghanistan, der in Chemnitz lebte, heimtückisch und aus Habgier umgebracht haben, wie Staatsanwalt Klaus-Dieter Müller gestern bei der Anklageverlesung berichtete. Mit einem Messer und bloßen Händen sollen sie ihr Opfer planmäßig getötet haben. Danach, so die Anklage, verkauften sie zwei seiner Autos für mehrere Tausend Euro, plünderten die Wohnung und räumten 10 500 Euro von seinem Konto ab.

Verwandte des Opfers meldeten den jungen Mann bald bei der Polizei als vermisst. Doch gefunden wurden bisher weder die Leiche noch die Tatwaffe. Allerdings gebe es „eine Reihe von Indizien“ für den Mord, sagte Staatsanwalt Müller der SZ. Im dritten Auto des Opfers, mit dem der Tote abtransportiert worden sein soll, habe ein Leichenhund angeschlagen, zudem seien DNA-Spuren gefunden worden. Die Ermittler vermuten, dass die Leiche in den Elbe-Havel-Kanal bei Magdeburg geworfen wurde. Dorthin hatten sie GPS-Daten geführt. Das Handy des Opfers sei zuletzt in der Wohnung der mutmaßlichen Täter geortet worden. Zuvor habe Santa A. ihrem 21-jährigen Ex-Freund vorgetäuscht, dass sie ihn noch liebe und ihn so in ihre Leipziger Wohnung gelockt. Nach dem Mord habe das Trio dem Opfer Papiere, Schlüssel und Bargeld abgenommen. Im Februar wurden sie verhaftet.

Die Angeklagten haben sich im Prozess noch nicht geäußert. Es gebe Anhaltspunkte für die Tat – aber auch Anhaltspunkte dafür, dass der Mann untergetaucht sein könnte, sagte der Dresdner Anwalt Carsten Brunzel der SZ. Ein Freund habe sogar ausgesagt, dass er das Opfer nach dem mutmaßlichen Mord noch gesehen habe.

Für heftige Konflikte sorgt vor allem ein Brief des Angeklagten Mohammad Hasan A. an seinen Anwalt. Als das arabische Schreiben offen in einem Dresdner Übersetzerbüro lag, brachte es ein Dolmetscher zur Staatsanwaltschaft. Die Behörde führt es nun als Beweis – statt es ungelesen zurückzuschicken. Für die Anwälte ein massiver Eingriff in Grundrechte.

