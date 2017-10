Mord von Plagwitz bleibt weiter Rätsel

Im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod eines 34-Jährigen in Leipzig gibt es weiterhin keine heiße Spur. Auch die Ausstrahlung des Falles in der MDR-Sendung „Kripo live“ am Sonntag habe bislang keine neuen Erkenntnisse gebracht, teilte die Polizei in Leipzig am Dienstag mit.

Die Ermittler gehen von Mord aus. Der Mann war am 1. Oktober von einem Unbekannten vor einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Plagwitz angegriffen worden. Das Opfer starb wenige Stunden später. Die Leiche wurde obduziert. Zu Ergebnissen schweigt die Staatsanwaltschaft. (dpa)

