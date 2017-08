Mord oder Totschlag? Im Fall der Messerattacke eines Zittauers auf einen Tschechen am Kristyna-See sucht die Polizei neue Beweise. Sie könnten den mutmaßlichen Täter entlasten.

Am Kristyna-See ist der vermeintliche Mordversuch eines Zittauers an einem Tschechen passiert. © Rafael Sampedro

Die tschechische Kriminalpolizei sucht derzeit nach weiteren Beweisen für den vermeintlichen Mordversuch eines Zittauers an einem Tschechen in der Nacht vom 5. zum 6. August im Kristýna-See bei Hradek (Grottau). „Nur neue Beweise würden ermöglichen, die bisherige Qualifizierung als Mordversuch zum Beispiel auf Totschlag zu minimieren. Das können wir zurzeit nicht ausschließen“, begründete Polizeisprecherin Vlasta Suchánková das Vorgehen auf Anfrage. Sie betonte aber, dass die Ermittlungen noch ganz am Anfang stehen würden und die Polizei keinesfalls vorher über die Tat spekulieren werde. Auch dazu, wie der Täter zu den Ermittlungen steht, ob er mit der Polizei zusammenarbeitet oder bis wann die Ermittlungen abgeschlossen sein sollen, wollte sie sich vorerst nicht äußern.

Der 44-jährige Tatverdächtige aus Zittau sitzt derweil weiter im tschechischen Gefängnis. Die Polizei im Nachbarland befürchtet, dass er ansonsten flüchten könnte. Wenn der Mann von einem Gericht wegen eines versuchten Mordes verurteilt würde, müsste er zehn bis 18 Jahre im Gefängnis verbringen. Ob in Deutschland oder Tschechien steht noch nicht fest. Laut Frau Suchánková erlaubt das Gesetz über die internationale Zusammenarbeit in Strafsachen in einigen Fällen, dass der Verurteilte die Freiheitsstrafe zu Hause, also in Deutschland, absitzt. „Es ist aber zu früh, um zu sagen, ob der Fall in Hrádek die gesetzlichen Voraussetzungen dafür wirklich erfüllt“, sagt sie.

Der Zittauer soll im Kristyna-See einem 27-jährigen Tschechen mit einem Teppichmesser angegriffen und ihn mit Dutzenden Stichen am Kopf, am Hals und am Oberkörper verletzt haben. Laut Polizeiangaben haben die Männer vorher keinen Kontakt gehabt. Nach der Attacke war der schwer verletzte Tscheche noch selbst aus dem Wasser gelaufen, hatte um Hilfe gerufen und war ins Kreiskrankenhaus Liberec (Reichenberg) eingeliefert worden.

Die Polizei fasste den Tatverdächtigen eine halbe Stunde später, obwohl er sich im Wasser versteckte. Er soll knapp drei Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Wie sich das bei einer Verurteilung auswirkt, ist unklar. „Die tschechischen Gesetze gehen davon aus, dass Alkohol oder andere Suchtstoffe das Verhalten eines Täters erheblich beeinflussen können“, sagt die Polizeisprecherin. Man solle aber nicht denken, dass das automatisch zu mildernden Umständen beim Urteil führt.

