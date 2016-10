Mit Theaterstücken gegen das Vergessen Fünf Jahre nach Bekanntwerden der Taten des NSU wollen Chemnitzer Künstler das Thema Rechtsextremismus in den Blickpunkt rücken.

Es ist nur ein Puppenkopf aus Pappmaché. Doch die langen braunen Haare, vor allem aber das Lächeln lassen sofort erkennen, wer da bislang körperlos auf der Probebühne des Chemnitzer Figurentheaters liegt: die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe.

Fünf Jahre nach Auffliegen der Terrorzelle „Nationalsozialistischer Untergrund“ (NSU) will das Theatertreffen „Unentdeckte Nachbarn“ (1. bis 12. November) der Frage nachgehen, wie rechte Strukturen Sachsen bis heute prägen.

„Der NSU steht seismografisch für das, was gerade in unserer gesamten Gesellschaft passiert“, sagte die künstlerische Leiterin Laura Linnenbaum bei der Programmvorstellung am Dienstag in Chemnitz. Als Regisseurin verantwortet sie zudem eines der elf Theaterstücke, die auf Bühnen in Chemnitz, Zwickau, Jena, Dresden und Nürnberg gezeigt werden.

Mit „Beate Uwe Uwe Selfie Klick oder Welthauptstrand Europa“, das am 2. November im Schauspielhaus Chemnitz Premiere feiert, wolle man zeigen, dass das Thema NSU noch lange nicht erledigt sei.

Bis heute gebe es in Südwestsachsen gefestigte rechtsextreme Strukturen, sagte Projektleiter Franz Knoppe. Gemeinsame Recherchen mit dem Kulturbüro Sachsen hätten ergeben, dass einzelne NSU-Unterstützer nach wie vor politisch aktiv seien. „Wir arbeiten seit mehr als einem Jahr an diesen Theatertagen und nun ist das Thema aktueller denn je“, sagte Knoppe mit Blick auf Krawalle bei der Einheitsfeier in Dresden.

Das Theatertreffen wolle einen Impuls setzen, sich mit rechtem Gedankengut auseinanderzusetzen, hieß es. Zahlreiche Diskussionsrunden über die Arbeit der Polizei bis hin zur gerichtlichen Aufarbeitung sowie Workshops, Ausstellungen und Installationen sind geplant. Es beteiligen sich mehr als 30 Akteure.

Der NSU war Anfang November 2011 aufgeflogen. Das Trio aus Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe wird für zehn Morde, überwiegend rassistisch motivierten verantwortlich gemacht. Nach dem Suizid von Mundlos und Böhnhardt steht Zschäpe als einzige Überlebende des NSU derzeit in München vor Gericht. (dpa)

